Polacy zawstydzili cały region. Nasze firmy technologiczne zdominowały listę

oprac. Kamil Nowak
54 minut temu
Na liście największych firm technologicznych Europy Środkowej i Wschodniej znalazły się 42 spółki z Polski. Jednocześnie liczba polskich firm w pierwszej dziesiątce rankingu spadła z pięciu przed rokiem do czterech obecnie.

O sprawie można przeczytać w poniedziałkowym wydaniu „Pulsu Biznesu”.

Polskie spółki technologiczne

Jak czytamy, Allegro, CD Projekt, InPost i Benefit to polskie spółki technologiczne, które znalazły się w pierwszej dziesiątce najnowszej edycji rankingu „Digital Champions CEE 2026” przygotowanego przez fundację Digital Poland.

Gazeta zauważyła, że z listy największych wypadło XTB, a InPost spadł z drugiego miejsca na siódme; na trzeciej pozycji pozostało Allegro. Polskimi debiutantami rankingu są Creotech Instruments, Better Payment Network, Ten Square Games i DataWalk.

42 firmy z Polski

„Zestawienie opuściły Iceye i Silent Eight, ale nie z powodu utraty wartości, lecz dlatego, że nie spełniają już kryterium rejestracji siedziby głównej w Europie Środkowej i Wschodniej. W uzasadnieniu czytamy, że »cyfrowi czempioni, tacy jak Iceye, Silent Eight i Airslate, przenieśli się do globalnych centrów, aby uzyskać dostęp do funduszy private equity lub przygotować się do notowań w USA«” - czytamy w artykule.

„PB” podkreślił, że w zestawieniu 100 największych firm z regionu znalazły się aż 42 firmy z Polski, a ich kapitalizacja wyniosła 47,39 mld USD (wzrost o 9,8 proc. r/r). Wyjaśnił, że kapitalizacja rankingowej setki wyniosła 127,9 mld USD — wzrost o 9,36 proc.

Źródło Puls Biznesu
oprac. Kamil Nowak
