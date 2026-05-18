Ponad 215 zł co miesiąc bez względu na dochody. Kto ma prawo do zasiłku?

Olga Skórko
dzisiaj, 13:03
Szukasz wsparcia finansowego na opiekę nad osobą niepełnosprawną lub starszą? Zasiłek pielęgnacyjny to stałe świadczenie, które pomaga częściowo pokryć koszty związane z codzienną pomocą dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W 2026 roku kwota ta wynosi 215,84 zł miesięcznie i, co ważne, urzędnicy przyznają ją bez względu na dochody Twojej rodziny. Kto dokładnie kwalifikuje się do otrzymania pieniędzy, jak poprawnie złożyć wniosek w gminie oraz dlaczego kwota ta nie wzrosła od wielu lat?

Zasiłek pielęgnacyjny to specyficzny rodzaj finansowego wsparcia, który reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Państwo wypłaca te pieniądze w konkretnym celu. Mają one częściowo pokryć wydatki, które wynikają z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby. Dotyczy to sytuacji, w których chory lub senior nie potrafi samodzielnie egzystować.

Obecnie wysokość tego świadczenia wynosi dokładnie 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta wywołuje jednak spore dyskusje, ponieważ ustawodawca nie zmienił jej od listopada 2019 roku. Mimo wysokiej inflacji i rosnących kosztów życia w ostatnich latach, stawka pozostaje zamrożona. Wielkim plusem tego zasiłku jest jednak fakt, że urzędnicy przyznają go niezależnie od kryterium dochodowego. Nie musisz więc przedstawiać zaświadczeń o zarobkach swoich ani swojej rodziny.

Kto otrzyma zasiłek?

Przepisy bardzo precyzyjnie określają grono osób, które mogą ubiegać się o to wsparcie. Musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

  • Dziecko z niepełnosprawnością – świadczenie przysługuje najmłodszym, którzy posiadają oficjalne orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Osoba powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności – w tym przypadku wiek nie gra roli, liczy się mocne ograniczenie sprawności organizmu.
  • Osoba powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – tutaj urzędnicy stawiają dodatkowy warunek. Taka osoba otrzyma pieniądze tylko wtedy, gdy jej niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.
  • Senior, który ukończył 75. rok życia – w tym wariancie wiek automatycznie daje prawo do zasiłku. Starsza osoba nie musi nawet stawać na komisji lekarskiej.

Warto podkreślić, że świadczenie nie zależy od konkretnej diagnozy medycznej. Przykładowo, rodzice dziecka z autyzmem mogą z powodzeniem wnioskować o te pieniądze. Kluczem nie jest sama choroba, ale formalne orzeczenie o niepełnosprawności, które rodzi potrzebę stałej opieki.

Kiedy gmina odmówi wypłaty?

Prawo przewiduje sytuacje, w których urzędnicy odmówią przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, nawet jeśli spełniasz kryteria wiekowe lub zdrowotne. Musisz pamiętać o trzech kluczowych zakazach.

Po pierwsze, pieniędzy nie otrzyma osoba, która ma już prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Państwo nie pozwala na pobieranie dwóch tak podobnych świadczeń jednocześnie. Po drugie, zasiłek przepada, jeśli chory przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie, na przykład w niektórych domach opieki społecznej czy placówkach medycznych. Po trzecie, urząd cofnie świadczenie, jeśli członek rodziny pobiera za granicą podobne pieniądze na pielęgnację danej osoby. Wyjątek stanowią sytuacje, w których dwustronne umowy międzynarodowe lub unijna koordynacja systemów bezpieczeństwa mówią inaczej.

Zasiłek a dodatek pielęgnacyjny. Czym się różnią?

Wielu Polaków, zwłaszcza seniorów, nagminnie myli dwa zupełnie różne świadczenia: zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek pielęgnacyjny. To poważny błąd, który może opóźnić wypłatę należnych funduszy.

Zasiłek pielęgnacyjny obsługuje Twoja gmina, miasto lub lokalny ośrodek pomocy społecznej. Dodatek pielęgnacyjny leży natomiast w rękach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS.

Aby dostać dodatek z ZUS, musisz posiadać prawo do emerytury lub renty oraz lekarz musi uznać Cię za osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji (lub musisz skończyć 75 lat). Zasiłek z gminy wymaga jedynie odpowiedniego wieku lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek z gminy ma stałą kwotę (215,84 zł) i rzadkie korekty. Dodatek z ZUS podlega corocznej waloryzacji każdego 1 marca. Z tego powodu dodatek jest wyższy i wynosi obecnie 366,68 zł miesięcznie.

Pamiętaj: jeśli kończysz 75 lat i ZUS z urzędu zaczyna dopłacać do Twojej emerytury dodatek pielęgnacyjny, musisz jak najszybciej powiadomić o tym swoją gminę. Wtedy gmina natychmiast wstrzyma wypłatę mniejszego zasiłku, abyś nie musiał później zwracać nienależnie pobranych pieniędzy z odsetkami.

Na jak długo przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Czas pobierania pieniędzy zależy bezpośrednio od dokumentu, który stanowi podstawę do wypłaty:

Jeśli lekarze wydali orzeczenie o niepełnosprawności na stałe, gmina przyzna Ci zasiłek na czas nieokreślony. W przypadku orzeczeń czasowych, urzędnicy będą przelewać fundusze tylko do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się ważność dokumentu medycznego. Aby zachować ciągłość wypłat, musisz wtedy ponownie stanąć na komisji i złożyć nowy wniosek. Seniorzy po 75. roku życia otrzymują natomiast to świadczenie bezterminowo. Specyficzna sytuacja dotyczy osób, które pobierają świadczenie z innego organu emerytalno-rentowego – one otrzymują zasiłek z gminy do miesiąca, w którym kończą 75 lat, po czym przechodzą pod opiekę ZUS.

Jak złożyć wniosek?

Całą procedurę rozpoczynasz od zdobycia odpowiedniego formularza. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego bez problemu pobierzesz ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Możesz także udać się osobiście do urzędu gminy, miasta lub lokalnego ośrodka pomocy społecznej i poprosić o papierowy druk.

Do wypełnionego dokumentu musisz dołączyć obowiązkowe załączniki. Jeśli składasz wniosek na dziecko, przygotuj skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument potwierdzający jego wiek. W przypadku osób dorosłych, musisz dostarczyć oficjalne orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (z czytelną datą jej powstania). Osoby powyżej 75. roku życia nie muszą donosić żadnych dodatkowych dokumentów lekarskich – urzędnikom wystarczy dowód osobisty, który potwierdza wiek seniora.

Po złożeniu kompletu dokumentów, gmina ma miesiąc na wydanie decyzji administracyjnej. Czas ten może się wydłużyć jedynie w skomplikowanych przypadkach, które wymagają dodatkowego postępowania wyjaśniającego (np. gdy pracodawca nie wpisał jasnych danych w dokumentach). Jeśli urząd wyda decyzję odmowną, masz pełne prawo do złożenia oficjalnego odwołania w wyznaczonym terminie.

Zasiłek pielęgnacyjny. Kiedy zostanie podwyższony?

Zamrożenie stawki na poziomie 215,84 zł od 2019 roku budzi opór społeczny. Dlaczego rządzący nie podnoszą tej kwoty co roku, tak jak dzieje się to w przypadku emerytur czy dodatku z ZUS? Wynika to bezpośrednio z konstrukcji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przepisy nakazują weryfikację progów i kwot zasiłków tylko raz na trzy lata. Co ważne, sama weryfikacja nie oznacza automatycznej podwyżki – rząd może zdecydować o pozostawieniu stawek na dotychczasowym poziomie, co miało miejsce podczas poprzednich cykli. Najbliższy ustawowy termin, w którym urzędnicy i politycy ponownie przeanalizują wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, przypadnie na 2028 rok. Do tego czasu wnioskodawcy muszą nastawić się na pobieranie dotychczasowej, niezmiennej kwoty.

