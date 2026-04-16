Zasiłek chorobowy po 50. roku życia. Od kiedy przysługuje i ile wynosi?

Dla większości pracowników okres płatny przez pracodawcę trwa 33 dni. Jednak dla osób, które ukończyły 50 lat, ten czas skraca się do 14 dni. Oznacza to, że już od 15. dnia choroby pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy bezpośrednio z ZUS.

To rozwiązanie odciąża pracodawców, którzy rzadziej ponoszą koszty długotrwałych chorób starszych pracowników. Ważny jest jednak moment wejścia w życie tych zasad: krótszy, 14-dniowy okres obowiązuje od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym pracownik skończył 50 lat.

Zasiłek chorobowy. Ile wynosi?

Wysokość świadczenia pozostaje standardowa i zazwyczaj wynosi 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia. Istnieją jednak sytuacje, w których otrzymasz 100 proc. pensji:

choroba w czasie ciąży,

wypadek w drodze do pracy lub z pracy,

poddanie się badaniom dla dawców narządów lub tkanek.

Kwota zasiłku rośnie wraz z płacą minimalną. Jeśli zarabiasz najniższą krajową, Twoje chorobowe w 2026 roku będzie odpowiednio wyższe.

Nowe zasady kontroli w 2026 roku

Od początku 2026 roku ZUS zyskał nowe narzędzia do walki z nadużyciami. Inspektorzy dokładniej sprawdzają, czy osoby na zwolnieniu faktycznie się leczą. Przepisy szczególnie surowo traktują pracę zarobkową podczas L4. Jeśli system lub kontroler wykryje, że zamiast odpoczywać, dorabiasz u innego pracodawcy, stracisz prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia.

Jak ZUS sprawdza Twoje L4?

Nowelizacja przepisów w 2026 roku pozwala ZUS-owi na lepszy monitoring zaświadczeń lekarskich. Urzędnicy sprawdzają spójność diagnozy z historią leczenia. Osoby po 50. roku życia, które statystycznie częściej korzystają ze wsparcia chorobowego, muszą dbać o poprawność dokumentacji i przestrzeganie zaleceń lekarza (np. adnotacji "chory może chodzić" lub "chory musi leżeć").