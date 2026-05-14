Waloryzacja subkonta ZUS w górę o ponad 10 proc. GUS podaje szczegóły

oprac. Łucja Orzeł
55 minut temu
Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego wyniósł 110,61, co oznacza wzrost o 10,61 proc.

Dane dotyczące wskaźnika waloryzacji zostały podane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wyniósł 110,61 (wzrost o 10,61 proc.)” - brzmi jego treść.

Wskaźnik waloryzacji składek ZUS w 2026 r.

Informacja ta ogłaszana jest co roku w maju. W 2025 r. wskaźnik rocznej waloryzacji składek wyniósł 109,49, co oznaczało wzrost o 9,49 proc.

ZUS zakłada każdej osobie ubezpieczonej indywidualne konto w ZUS na podstawie jej pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń. W ramach tego konta od 1 maja 2011 r. ZUS prowadzi także subkonto.

Subkonto ZUS: historia i funkcjonowanie

Jak przypomina Zakład na swojej stronie, pierwotnie subkonto mogła mieć tylko osoba ubezpieczona, która była członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE). W 2013 r. weszły w życie zmiany w systemie emerytalnym. Począwszy od 1 lutego 2014 r., osoby, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, mogą zdecydować, czy chcą zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym (OFE).

Jeśli taka osoba w terminie czterech miesięcy od rozpoczęcia aktywności zawodowej nie zawrze umowy z OFE, jej składki w całości zostaną zapisane na subkoncie w ZUS. Żeby mieć subkonto w ZUS, nie trzeba zatem być już członkiem OFE.

Obecnie na subkonto (tzw. II filar) trafia 7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli osoba ubezpieczona nie przystąpiła do OFE lub jest członkiem OFE, ale zdecydowała, że składka jest przekazywana wyłącznie na jej subkonto w ZUS; 4,38 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli osoba ubezpieczona jest członkiem OFE i zdecydowała, że składka w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne jest przekazywana do OFE - informuje ZUS na stronie.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło PAP
