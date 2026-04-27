ZUS wypłaci ponad 2700 zł dodatku. Jakie warunki trzeba spełnić?

Olga Skórko
dzisiaj, 09:22
Od 1 marca 2026 r. dodatek dopełniający do renty socjalnej wynosi 2704,71 zł brutto miesięcznie. To świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Łącznie z rentą socjalną uprawnieni otrzymają co miesiąc 4683,20 zł brutto. W wielu przypadkach ZUS wypłaci pieniądze automatycznie, jednak część osób musi złożyć wniosek EDD-SOC. Jakie warunki trzeba spełnić, jak praca wpływa na wysokość świadczenia i co dzieje się, gdy pobierasz jednocześnie rentę rodzinną?

Od 1 marca 2026 roku kwota dodatku dopełniającego wynosi 2704,71 zł brutto. Państwo będzie waloryzować to świadczenie co roku. Jeśli dodamy do tego podstawową rentę socjalną, łączna kwota wsparcia sięga 4683,20 zł brutto. ZUS potrąci od tej sumy składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Kto otrzyma dodatek automatycznie, a kto musi pisać wniosek?

ZUS stosuje proste zasady wypłaty. Nie każdy musi odwiedzać urząd:

  • Jeśli pobierasz rentę socjalną i ZUS już wcześniej orzekł Twoją niezdolność do samodzielnej egzystencji, nie rób nic. Urząd przyzna Ci pieniądze z urzędu i poinformuje o tym przez platformę eZUS (PUE).
  • Musisz złożyć formularz EDD-SOC, jeśli masz prawo do renty socjalnej, ale nie posiadasz jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wystawione przez lekarza maksymalnie miesiąc wcześniej.
Kiedy ZUS obniży dodatek?

Pamiętaj, że dodatkowe pieniądze wiążą się z pewnymi ograniczeniami. ZUS może obniżyć lub zawiesić dodatek, jeśli Twoje przychody z pracy lub działalności gospodarczej przekroczą określone progi. Gdy otrzymasz dodatek dopełniający, stracisz prawo do tzw. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Osoby aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności tracą prawo do dodatku (wyjątkiem jest system dozoru elektronicznego).

Renta socjalna i rodzinna. Nowe limity

Jeśli pobierasz jednocześnie rentę socjalną i rodzinną, ZUS stosuje limit 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Obecnie jest to 5935,47 zł. Jeśli suma Twoich świadczeń mieści się w tym limicie, otrzymasz dodatek w pełnej wysokości. Jeśli przekraczasz tę kwotę, ZUS odpowiednio obniży wysokość dodatku dopełniającego. Co ważne, ZUS z urzędu podwyższy rentę socjalną tym osobom, którym wcześniej ją ograniczano ze względu na zbyt wysoką rentę rodzinną (według starych, mniej korzystnych limitów).

