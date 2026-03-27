Polska jest atrakcyjna dla zagranicznych przedsiębiorców

„Nie zmniejsza się atrakcyjność Polski w oczach przedsiębiorców zagranicznych. W 2025 r. zarejestrowali oni w naszym kraju o prawie 5 proc. więcej firm niż rok wcześniej. To wysoki wynik i niewiele mniejszy od rekordu w 2023 r." - pisze gazeta.

Kto chce zakładać firmy w Polsce?

Według „PB", na pierwszym miejscu wśród obcokrajowców uruchamiających firmy w Polsce znajdują się obywatele Ukrainy. Utworzyli oni 3,2 tys. firm, tyle samo co w 2024 r. Drudzy na liście Białorusini otworzyli o prawie dwa tysiące mniej biznesów niż liderzy (1370). Zmiana nastąpiła na trzeciej pozycji, na którą awansowali Chińczycy (610) z piątego miejsca w 2024 r. Czwartą pozycję utrzymali obywatele Niemiec (514). Za nimi plasują się Turcy (486), Hindusi (299), Brytyjczycy (256), Czesi (199), Gruzini (191), Włosi (167).

Jakie branże są wybierane najczęściej?

Jakie branże są najbardziej atrakcyjne dla zagranicy? Numerem jeden gastronomia i restauracje. W tym sektorze założono 694 firmy. Na drugim miejscu popularności znalazł się transport drogowy (484) a na trzecim roboty budowlane (480). Na kolejnych miejscach mamy programowanie (380), doradztwo gospodarcze (308), agencje pracy tymczasowej (225), sprzedaż hurtowa (224) - wylicza „Puls Biznesu".