ZUS co roku waloryzuje dodatek pielęgnacyjny, aby nadążał on za rosnącymi kosztami życia. Nowa stawka obowiązuje od 1 marca 2026 roku do 28 lutego 2027 roku. Obecnie kwota ta wynosi 366,68 zł miesięcznie. W 2025 roku świadczenie wynosiło 348,22 zł. Pieniądze otrzymasz w tym samym terminie, w którym ZUS przelewa Twoją zasadniczą emeryturę lub rentę. Urząd dolicza dodatek automatycznie do głównego świadczenia, więc zobaczysz go jako jedną, większą sumę na koncie lub w przekazie pocztowym.

Dla 75-latków pieniądze płyną "z urzędu"

Największa grupa seniorów nie musi martwić się o żadne formalności. Jeśli ukończysz 75 lat, ZUS uzna, że Twoje prawo do dodatku pielęgnacyjnego powstaje automatycznie. Urzędnicy sami zweryfikują Twoją datę urodzenia i zaczną wypłacać pieniądze od miesiąca, w którym świętujesz urodziny. Nie musisz składać wniosku, przynosić zaświadczeń lekarskich ani dzwonić na infolinię. To system "z urzędu", który ma maksymalnie uprościć życie najstarszym emerytom.

Pieniądze możesz otrzymać wcześniej, jeśli Twój stan zdrowia nie pozwala Ci pracować. Prawo do dodatku zyskasz w każdym wieku, jeżeli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy, oraz całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji.

W tym przypadku musisz jednak złożyć wniosek. Kluczowym dokumentem jest druk OL-9 – to zaświadczenie o stanie zdrowia. Wypełnia je Twój lekarz prowadzący. Pamiętaj, że dokument ten jest ważny tylko przez miesiąc od daty wystawienia, więc nie zwlekaj z wizytą w ZUS po jego otrzymaniu.

Kiedy ZUS nie wypłaci pieniędzy? Wyjątki

Istnieją sytuacje, w których dodatek pielęgnacyjny Ci nie przysługuje, nawet jeśli spełniasz kryterium wieku. ZUS wstrzyma wypłatę, jeżeli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym...o ile Twój pobyt tam trwa dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu. Jeśli placówka zapewnia Ci pełną opiekę finansowaną ze środków publicznych, dodatek na tę samą opiekę zostaje zawieszony.

To najczęstszy błąd, który może skutkować koniecznością zwrotu pieniędzy. W Polsce nie można pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS oraz zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Gdy tylko ZUS przyzna Ci dodatek (np. po 75. urodzinach), musisz natychmiast powiadomić o tym swój urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Powinni oni zaprzestać wypłaty zasiłku gminnego. Jeśli będziesz pobierać oba świadczenia naraz, jeden z urzędów upomni się o zwrot nadpłaconych środków wraz z odsetkami.