Terminal prezydencki powstanie przy Porcie Polska

Osobno, poza budynkiem głównym Portu Polska (dawniej CPK), znajdzie się terminal VIP przeznaczony do obsługi wyjątkowych klientów, m.in. Prezydenta i Premiera RP. Spółka budująca lotnisko właśnie zawarła umowę z firmą TFP na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego obiektu.

Reklama

"Obiekt ma oferować szeroki wachlarz usług i udogodnień, które zagwarantują podróżującym maksymalny komfort i prywatność" – czytamy w komunikacie prasowym spółki CPK.

Terminal VIP będzie mieć powierzchnię użytkową ok. 2,6 tys. mkw. Ma być większy niż obecna strefa VIP na lotnisku Chopina. Za projekt spółka CPK zapłaci ok. 6,1 mln zł. Dopiero po jego wykonaniu rozpoczną się prace budowlane, których wykonawca zostanie wybrany w osobnym postępowaniu.

Po co terminal VIP?

Osobny budynek dla VIP-ów (z ang. Very Important Person) to powszechna praktyka na lotniskach na całym świecie. W Polsce z takich obiektów korzystają osoby podróżujące zgodnie z instrukcją HEAD, np. prezydenci, przewodniczący izb parlamentarnych i premierzy.

Na co dzień z terminala będą korzystać także ministrowie, politycy, a także biznesmeni, znani sportowcy i celebryci.

Projektanci muszą przygotować nie tylko projekt budynku, ale także plan zagospodarowania okolicy. Mają stworzyć "ścieżkę wejścia" dla VIP-a – od parkingu, przez odprawę i nadanie bagażu, po kontrolę oraz wejście do strefy oczekiwania na lot.

W budynku znajdą się również sklepy oraz część gastronomiczna.

Reklama

Kiedy otwarcie?

Terminal VIP powinien zostać dopuszczony do użytkowania w październiku 2031 r. Przypomnijmy, że spółka CPK planuje uruchomić lotnisko w 2032 roku. Aby było to możliwe, wszelkie prace budowlane muszą zakończyć się kilka miesięcy wcześniej.

W harmonogramie budowy zaznaczono, że pod koniec 2031 roku budynki powinny przejść stosowne odbiory i otrzymać certyfikaty umożliwiające prowadzenie operacji. Następne miesiące będą potrzebne do przygotowania obsługi pierwszych samolotów. Później rozpocznie się przenoszenie ruchu z lotniska Chopina, które zostanie zamknięte.