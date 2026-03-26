Jak ustaliła „Rzeczpospolita” – w czwartek Małgorzata Tracz, posłanka KO z proekologicznej Partii Zieloni złoży poprawkę do rządowego projektu o o powszechnej rejestracji nie tylko psów, ale także kotów.

Ograniczenie skutków bezdomności kotów

Małgorzata Tracz tłumaczy w „Rz”, że głównym celem jest ograniczenie skutków bezdomności kotów, która jest równie poważnym problemem, co w przypadku psów. Nie ukrywa jednak, że wpływ na decyzję miały też regulacje unijne. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dobrostanu psów i kotów oraz ich identyfikowalności zawiera obowiązek czipowania kotów.

– Gdy rozpoczynaliśmy prace nad KROPiK, nie wiedzieliśmy jeszcze, jaką treść będzie miało projektowane wówczas unijne rozporządzenie dotyczące dobrostanu zwierząt – mówi w „Rz” Małgorzata Tracz.

Na konieczność wprowadzenia powszechnego czipowania kotów wcześniej zwracali uwagę także eksperci m.in. pełnomocnik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. dobrostanu zwierząt, Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek czipowania kotów wolnożyjących przy kastracji

Do czipowania kotów wolnożyjących mają być zobowiązane gminy przy okazji ich kastrowania. Zgodnie z kolejną poprawką, organizacje pozarządowe, które zajmują się statutowo ochroną zwierząt, mają dostać możliwość czipowania za darmo.

W Polsce żyje około 7 mln kotów, co plasuje nas w europejskiej czołówce. Pod względem liczby tych zwierząt jesteśmy na czwartym miejscu w Europie, zaś na drugim – biorąc po uwagę odsetek gospodarstw domowych posiadających kota. Co najmniej jedno takie zwierzę jest w 41 proc. gospodarstw – wynika z danych zebranych przez rankomat.pl. - czytamy w „Rz”.