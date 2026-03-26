Masło za grosze - takiej promocji nie było od dawna. Handlowy weekend przed Wielkanocą to różne okazje cenowe, nie tylko w niedzielę handlową.

Wielkanoc 2026: masło na stole i w wypiekach: okazja cenowa bez precedensu

Masło jest nieodzowne w wigilijnym koszyku z wielu względów. Przede wszystkim wiele wypieków wymaga tego tłuszczu i nie da się go zastąpić ani margaryną czy innymi tłuszczami tego typu, ani tym bardziej klasycznymi tłuszczami roślinnymi w czystej postaci.

Gdy zaś na stole znajdą się wędliny w towarzystwie pieczywa, każdy z biesiadników za masłem na stole się rozgląda gdyż ułatwia ono konsumpcję wędlin czy pieczonego mięsa.

Rozwiejmy przy tym wątpliwości co do szkodliwości masła. Jakiś czas temu przypięto mu szkodliwą łatkę generatora złego cholesterolu, co prawdą nie jest. Owszem jak każdy tłuszcz zwierzęcy spożywany w nadmiarze i np. w nadmiernej obróbce termicznej może on wytwarzać zły cholesterol, jednak stosowane w umiarkowanej i zbilansowanej diecie masło jest nieodzowną skarbnicą ważnych witamin: A, D, E, K oraz fosfolipidów, w tym tak kluczowych dla organizmu jak cynk, wapń i magnez.

Masło za grosze: promocja jakiej jeszcze nie było: kiedy gdzie, na jakich zasadach

Jeszcze niedawno ceny masła biły rekordy w górą – z każdym kolejnym zakupem wiązała się jeszcze wyższa cena. Teraz ceny tego popularnego i niezbędnego niemal w każdym polskim domu produktu ustabilizowały się, co sieciom handlowym ułatwia wykorzystywanie masła w kampaniach promocyjnych.

Lidl jednak w najbliższy piątek przelicytował wszystkich.

Mało z Polskiej Mleczarni – 82% czyli z kategorii ekstra w promocyjnej cenie 99 groszy za kostkę 200 g przy zakupie trzech będzie hitem piątkowych – 27.03.2026 r. zakupów w Lidlu.

Poza promocją kostka takiego masła kosztuje w tej sieci 4,99 zł, co i tak jest dobrą ceną na tle konkurencji. Jednak promocja przebija konkurencję.

Dla porównania w weekendowej promocji Stokrotki – podobne masło oferowane jest na zasadzie dwa plus jeden gratis.

W tym miejscu warto dodać, że w sklepach sieci Stokrotka w weekendowej promocji znajdziemy też masło klarowane– pół kilograma za 15,99 zł czyli o 4 zł mniej niż cena bez promocji.

Masło klarowane jest zalecane do smażenia. Jeśli więc ktoś tak przygotowuje jajecznicę, ale smaży też na maśle np. naleśniki czy nawet mięso, zamiast zwykłego masła powinien sięgać po klarowane, które jest pozbawione nadmiaru wody i dlatego lepiej sprawdza się w tej formie obróbki cieplnej produktów spożywczych jaką jest smażenie.

Trzeba jednak pamiętać, że promocja - masło za grosze w Lidlu trwa tylko jeden w dzień: piątek 27.03.2026 r. I jeśli chcemy z niej skorzystać przede wszystkim, bo nie mamy sklepu tej sieci w najbliższym sąsiedztwie, właśnie na piątek warto zaplanować weekendowe duże zakupy w Lidlu.