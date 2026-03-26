Rynki czekają na informacje z Bliskiego Wschodu

"Dzisiejsze kalendarium publikacji makroekonomicznych jest puste, więc czeka nas kolejny dzień, w którym to geopolityka będzie determinować ruchy rynkowe. Najważniejsze dla inwestorów są doniesienia o rozmowach pomiędzy USA a Iranem" - napisali w porannej nocie analitycy Banku Millennium.

Reklama

W nocy media donosiły, że władze Iranu odrzuciły propozycję USA i przedstawiły swoją kontrpropozycję.

Kurs euro

Analitycy podają, że wobec lekkiego wzrostu cen surowców energetycznych oraz niepewności co do negocjacji w sprawie rozejmu traci złoty. Kurs EUR/PLN rośnie rano do 4,2793.

Kurs dolara

"Przestrzeń do dalszych wzrostów jest ograniczona na płaszczyźnie technicznej, ze względu na bliskość poziomów oporu. Rośnie też USD/PLN, do 3,7037 i w tym przypadku jest jeszcze przestrzeń do wzrostu, ze względu na możliwość dalszego umocnienia dolara. Rentowności obligacji krajowych oraz rynków bazowych powinny natomiast poruszać się w trendzie bocznym z podwyższoną zmiennością, podobnie jak w poprzednich dniach" - napisali analitycy Banku Millennium.

Obligacje

Reklama

Także kwestie Iran-USA będą w centrum uwagi na rynku długu.

"Kalendarium makro w drugiej części tygodnia nie zawiera kluczowych danych, dlatego uwaga inwestorów pozostanie skupiona na wojnie w Zatoce Perskiej i jej wpływie na podaż surowców energetycznych. W naszej ocenie środa nie przyniosła dyplomatycznego przełomu, co przy upływającym w sobotę terminie, który D. Trump wyznaczył jako okres wstrzymania amerykańskich ataków na irańską infrastrukturę energetyczną, może ponownie zwiększać w czwartek i piątek nerwowość na rynkach FI. To z kolei może ograniczać potencjał do dalszego spadku rentowności obligacji skarbowych, w tym krajowych SPW" - napisali analitycy PKO BP.

Kursy walut 26.03.2026

czwartek środa środa 09:14 16:32 09:23 EUR/PLN 4,2806 4,2747 4,2698 USD/PLN 3,7056 3,6926 3,6772 CHF/PLN 4,6761 4,6675 4,6587 EUR/USD 1,1552 1,1577 1,1611 WS0428* 4,45 4,47 PS0131 5,30 5,27 5,29 DS1035 5,73 5,69 5,70

* - zmiana benchmarku

(PAP Biznes)

map/ osz/