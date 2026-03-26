Rynki czekają na informacje z Bliskiego Wschodu
"Dzisiejsze kalendarium publikacji makroekonomicznych jest puste, więc czeka nas kolejny dzień, w którym to geopolityka będzie determinować ruchy rynkowe. Najważniejsze dla inwestorów są doniesienia o rozmowach pomiędzy USA a Iranem" - napisali w porannej nocie analitycy Banku Millennium.
W nocy media donosiły, że władze Iranu odrzuciły propozycję USA i przedstawiły swoją kontrpropozycję.
Kurs euro
Analitycy podają, że wobec lekkiego wzrostu cen surowców energetycznych oraz niepewności co do negocjacji w sprawie rozejmu traci złoty. Kurs EUR/PLN rośnie rano do 4,2793.
Kurs dolara
"Przestrzeń do dalszych wzrostów jest ograniczona na płaszczyźnie technicznej, ze względu na bliskość poziomów oporu. Rośnie też USD/PLN, do 3,7037 i w tym przypadku jest jeszcze przestrzeń do wzrostu, ze względu na możliwość dalszego umocnienia dolara. Rentowności obligacji krajowych oraz rynków bazowych powinny natomiast poruszać się w trendzie bocznym z podwyższoną zmiennością, podobnie jak w poprzednich dniach" - napisali analitycy Banku Millennium.
Obligacje
Także kwestie Iran-USA będą w centrum uwagi na rynku długu.
"Kalendarium makro w drugiej części tygodnia nie zawiera kluczowych danych, dlatego uwaga inwestorów pozostanie skupiona na wojnie w Zatoce Perskiej i jej wpływie na podaż surowców energetycznych. W naszej ocenie środa nie przyniosła dyplomatycznego przełomu, co przy upływającym w sobotę terminie, który D. Trump wyznaczył jako okres wstrzymania amerykańskich ataków na irańską infrastrukturę energetyczną, może ponownie zwiększać w czwartek i piątek nerwowość na rynkach FI. To z kolei może ograniczać potencjał do dalszego spadku rentowności obligacji skarbowych, w tym krajowych SPW" - napisali analitycy PKO BP.
Kursy walut 26.03.2026
|czwartek
|środa
|środa
|09:14
|16:32
|09:23
|EUR/PLN
|4,2806
|4,2747
|4,2698
|USD/PLN
|3,7056
|3,6926
|3,6772
|CHF/PLN
|4,6761
|4,6675
|4,6587
|EUR/USD
|1,1552
|1,1577
|1,1611
|WS0428*
|4,45
|4,47
|PS0131
|5,30
|5,27
|5,29
|DS1035
|5,73
|5,69
|5,70
* - zmiana benchmarku
(PAP Biznes)
map/ osz/
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję