Sytuacja na Bliskim Wschodzie

"W naszej opinii, jeśli w środę nie pojawią się wiarygodne, potwierdzone przez Iran doniesienia o możliwych rozmowach pokojowych (a o poranku w mediach panuje chaos informacyjny), to tryb risk-off przed weekendem - kiedy to wygasa tymczasowa decyzja D. Trumpa o wstrzymaniu ataków na irańskie elektrownie - może ponownie się nasilić" - napisano w raporcie PKO BP.

Kurs dolara i euro

"Zakładamy, że okres wyczekiwania przez inwestorów na dalszy rozwój wypadków będzie podczas dzisiejszych notowań sprzyjać stabilizacji kursów głównych par ze złotym w okolicy 4,27–4,28 dla EUR/PLN oraz bliżej 3,70 dla USD/PLN" - dodano.

Plan pokojowy USA

Podczas późnych godzin wieczornych media podały, że USA przedstawiły Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, co powoduje wzrost optymizmu na giełdach azjatyckich i wzrosty głównych indeksów.

"W naszej ocenie, dopóki nie pojawią się wiarygodne, potwierdzone przez stroną irańską doniesienia o możliwych rozmowach pokojowych, nerwowość na rynkach będzie się utrzymywać. Jednocześnie w środę nie oczekujemy istotnych zmian notowań ani na rynku walutowym, ani na rynku stopy procentowej, ponieważ inwestorzy prawdopodobnie pozostaną w trybie wyczekiwania na dalszy rozwój wydarzeń związanych z konfliktem w Zatoce Perskiej" - zaznaczają ekonomiści PKO BP.

Cena ropy naftowej

Również ekonomiści Banku Millennium wskazują, że przy ubogim kalendarzu publikacji makro, geopolityka pozostanie dominująca na rynkach finansowych.

"Ropa naftowa Brent kosztuje rano ok. 100 USD za baryłkę, nieco mniej niż wczoraj na zamknięciu. Tanieje też gaz ziemny TTF (do 49,6 EUR/MWh). W związku z tym złoty może być dzisiaj nieco mocniejszy" - napisano w raporcie.

Ważna aukcja obligacji

"Oczekujemy, że tak jak dotychczas uwaga inwestorów będzie skoncentrowana na wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Bez mocniejszych sygnałów deeskalacji konfliktu można oczekiwać stabilizacji rentowności obligacji na obecnych poziomach, w oczekiwaniu na nowe impulsy" - oceniają ekonomiści PKO BP.

Ministerstwo Finansów zaoferuje do sprzedaży w środę obligacje o łącznej wartości 3-8 mld zł serii OK0128, NZ0928, NZ0331, PS0731, DS1035 i NZ0936. W miesięcznym planie podaży resort finansów informował, że na najbliższym przetargu zaoferuje papiery za 7-13 mld zł.

Ekonomiści Banku Pekao uważają, że środowa aukcja MF może być udana pod względem popytu.

"Dziś najważniejszym wydarzeniem będzie aukcja obligacji – okrojona o połowę przez Ministerstwo Finansów z racji niesprzyjającego otoczenia rynkowego. Spodziewamy się, że aukcja będzie udana pod względem popytu, ale towarzyszyć jej będzie dalszy wzrost rentowności polskich papierów" - prognozują ekonomiści.

Kursy walut 25.03.2026