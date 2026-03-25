Szłapka pytany w TVP Info o ewentualne działania rządu, które mogłyby obniżyć cenę paliw na stacjach, w tym o obniżkę VAT, odparł, że ministrowie bardzo intensywnie pracują i przygotowują różne scenariusze. - Te scenariusze będą wdrażane w zależności też od sytuacji, bo też trzeba obserwować to, co się dzieje na rynkach światowych - powiedział.

Komentarz ministra Szłapki w TVP Info

- Myślę, że na dniach będzie zaproponowane rozwiązanie - dodał. Zastrzegł, że przed podjęciem ostatecznej decyzji rząd nie będzie o niej informować, bo każda tego typu informacja może wywołać „konkretne skutki”.

Dopytywany, czy decyzja rządu będzie podjęta do końca tygodnia, dopowiedział: „myślę, że tak”.

Działania Orlenu w kontekście cen paliw

Orlen obniżył we wtorek ceny hurtowe paliw, w tym benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 45 zł za metr sześc., natomiast oleju napędowego Ekodiesel o 87 zł za metr sześc. Pierwsza od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie obniżka cen hurtowych w koncernie miała miejsce z 10 na 11 marca. Z kolei 9 marca Orlen obniżył marżę na olej napędowy z 25 groszy „niemal do zera”.

W poniedziałek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w wypowiedzi dla Polsat News zwrócił uwagę, że Orlen minimalizuje marżę na paliwach na tyle, ile się da, nie mogąc działać na szkodę firmy, natomiast inne instrumenty kształtowania ceny są w rękach państwa. Wskazał przy tym, że potencjalnie rozpatrywana jest kwestia akcyzy czy VAT.