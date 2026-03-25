Obniżka hurtowych cen paliw

Według aktualnego cennika hurtowego Orlenu, benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje w środę 5 658 zł za metr sześc., o 30 zł mniej niż dzień wcześniej, gdy było to 5 688 zł za metr sześc., natomiast olej napędowy Ekodiesel kosztuje 7 053 zł za metr sześc., o 118 zł mniej niż dzień wcześniej, gdy było to 7 171 zł za metr sześc.

We wtorek Orlen także obniżył ceny hurtowe paliw, w tym benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 45 zł za metr sześc. z 5 733 zł za metr sześc., a oleju napędowego Ekodiesel o 87 zł za metr sześc. z 7 258 zł za metr sześc.

O ile potanieje paliwo na stacjach benzynowych?

Po obniżce tej analityk portalu e-petrol.pl Jakub Bogucki ocenił we wtorek, że powinna się ona przełożyć na kilku, może nawet na kilkunastogroszowe obniżki w handlu detalicznym. Zastrzegł jednak, że nie oznacza to jeszcze powrotu do niskich cen paliw. Bogucki mówił też, że jeśli paliwa w hurcie będą dalej tanieć, to obniżki na stacjach paliw będą bardziej odczuwalne. Wskazał przy tym, że zawsze od momentu podwyżki czy spadku cen paliw w hurcie, trzeba poczekać kilka dni, aż odzwierciedlą się one w cenach detalicznych.

To nie pierwsza obniżka ze strony Orlenu

Wcześniej w sobotę, 21 marca, zmiana cen hurtowych Orlenu w przypadku obu tych podstawowych paliw, w porównaniu do dnia poprzedniego, czyli piątku, 20 marca, obejmowała niewielki spadek dla benzyny bezołowiowej Eurosuper 95, wynoszący 6 zł - z 5 739 zł do 5 733 zł za metr sześc., natomiast dla oleju napędowego Ekodiesel był to znaczny wzrost, o 521 zł - z 6 737 zł do 7 258 zł za metr sześc.

Znacząca obniżka cen hurtowych paliw w Orlenie miała miejsce z 10 na 11 marca. Wtedy benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 staniała tam o 94 zł - z 5 272 zł do 5 178 zł za metr sześc., a olej napędowy Ekodiesel o 164 zł - z 6 359 zł do 6 195 zł za metr sześc. Była to pierwsza obniżka w koncernie od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie 28 lutego, gdy w kolejnych dniach po ataku USA i Izraela na Iran oraz w związku z blokadą Cieśniny Ormuz ceny ropy naftowej na świecie, a także paliw gotowych, zaczęły rosnąć.

Po korekcie z 10 na 11 marca Orlen obniżał jeszcze ceny paliw, ale spadki były już niewielkie, w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 z 17 na 18 marca o 14 zł - z 5 562 zł do 5 548 zł za metr sześc., i w tym samym czasie oleju napędowego Ekodiesel o 12 zł - z 6 577 do 6 565 zł za metr sześc., a wcześniej, z 11 na 12 marca o 3 zł - z 6 195 zł do 6 192 zł za metr sześc.

Według hurtowego cennika paliw Orlenu, 28 lutego, czyli w dniu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztowała tam 4 466 zł, a olej napędowy Ekodiesel 4 809 zł za metr sześc.

Ceny ropy naftowej

W poniedziałek giełdowe notowania ropy naftowej spadły, natomiast we wtorek zaczęły ponownie nieco rosnąć. W środę ceny tego surowca znowu maleją, gdyż - jak informują maklerzy - dyplomatyczne działania USA, mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, nabrały tempa.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 89,14 USD - niżej o 3,48 proc. Z kolei Brent na ICE na V jest wyceniana po 100,22 USD za baryłkę, niżej o 4,09 USD.