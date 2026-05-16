Abonament RTV zostaje i są już nowe stawki na 2027 rok

Kto liczył, że od 2027 roku abonament RTV zniknie z domowych rachunków, może się rozczarować. KRRiT oficjalnie ustaliła wysokość opłat abonamentowych na 2027 rok. Informacja pojawiła się w komunikacie po posiedzeniu Rady z 13 maja 2026 r.

Od 1 stycznia 2027 r. miesięczna opłata wyniesie:

10,80 zł za odbiornik radiofoniczny ,

, 34,50 zł za odbiornik telewizyjny albo zestaw: radio i telewizor.

To oznacza podwyżkę wobec stawek obowiązujących w 2026 r. W 2026 r. abonament wynosi 9,50 zł miesięcznie za radio oraz 30,50 zł miesięcznie za telewizor albo radio i telewizor.

Ile wyniesie abonament RTV w 2027 r. za cały rok?

Przy płatności miesiąc po miesiącu roczny koszt w 2027 r. wyniesie:

129,60 zł za samo radio ,

, 414 zł za telewizor albo telewizor i radio.

KRRiT zapowiedziała również zniżki dla osób, które zapłacą abonament z góry za okres dłuższy niż miesiąc. W poprzednich latach najwyższy rabat dotyczył płatności za cały rok z góry; dla 2026 r. wynosił 10 proc.

Jeśli ten sam mechanizm zostanie utrzymany w praktycznych rozliczeniach za 2027 r., roczna opłata po rabacie wyniosłaby około:

116,70 zł za radio ,

, 372,60 zł za telewizor albo telewizor i radio.

Dlaczego abonament RTV rośnie?

KRRiT tłumaczy, że nowe stawki wynikają z ustawowego mechanizmu waloryzacji. W komunikacie Rada wskazała, że ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje konieczność corocznego ustalania i waloryzowania wysokości opłat.

W praktyce oznacza to jedno: dopóki obecny system finansowania mediów publicznych nie zostanie zmieniony ustawowo, abonament RTV nadal działa według dotychczasowych zasad.

Kto musi płacić abonament RTV?

Zasada jest prosta, choć dla wielu osób wciąż kontrowersyjna. Opłata dotyczy używania zarejestrowanych odbiorników radiowych i telewizyjnych. KRRiT przypomina, że obowiązek opłacania abonamentu powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano odbiornik. Opłatę wnosi się z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Dla gospodarstw domowych ważna jest jeszcze jedna rzecz: osoby fizyczne płacą jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby odbiorników w domu lub samochodzie. Inaczej jest w przypadku firm i instytucji, gdzie opłata dotyczy każdego używanego odbiornika.

Rejestracja odbiornika RTV

Odbiornik RTV należy zarejestrować w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie. Można to zrobić w placówce Poczty Polskiej albo przez internet. Dowodem rejestracji jest m.in. zgłoszenie rejestracji odbiornika oraz zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika. To właśnie na ten indywidualny numer rachunku wpłacany jest abonament.

Kara za brak rejestracji w 2027 r. też będzie wyższa

Podwyżka abonamentu oznacza automatycznie wyższe ryzyko finansowe dla osób, u których stwierdzono używanie niezarejestrowanego odbiornika. Poczta Polska informuje, że w takim przypadku pobierana jest opłata stanowiąca trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego sprzętu.

Przy stawkach na 2027 r. oznaczałoby to:

324 zł za niezarejestrowane radio ,

, 1035 zł za niezarejestrowany telewizor albo telewizor i radio.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Nie wszyscy muszą płacić. KRRiT wskazuje, że zwolnienie z opłat przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, osobom zaliczonym do I grupy inwalidzkiej oraz weteranom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Automatyczne zwolnienie dotyczy tylko osób, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku nie trzeba składać dodatkowego oświadczenia; zwolnienie działa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ukończenia 75 lat.

Pozostali uprawnieni muszą przedstawić w placówce Poczty Polskiej dokument potwierdzający prawo do zwolnienia oraz odpowiednie oświadczenie.

Najważniejszy wniosek? Na 2027 r. abonament RTV nie tylko zostaje, ale będzie wyższy. Dopóki przepisy nie zostaną zmienione, posiadacze zarejestrowanych odbiorników muszą liczyć się z nowymi stawkami od 1 stycznia 2027 r.

FAQ - Abonament RTV 2027

Czy abonament RTV zostaje w 2027 roku? Tak. KRRiT ustaliła już stawki abonamentu RTV na 2027 r. To oznacza, że obecny system opłat nadal obowiązuje, o ile wcześniej nie zostaną zmienione przepisy. Ile wyniesie abonament RTV w 2027 roku? W 2027 r. miesięczna opłata wyniesie 10,80 zł za radio oraz 34,50 zł za telewizor albo telewizor i radio. Ile trzeba będzie zapłacić za abonament RTV przez cały 2027 rok? Przy płatności miesiąc po miesiącu będzie to 129,60 zł rocznie za radio oraz 414 zł rocznie za telewizor albo telewizor i radio. To wyliczenie wynika z pomnożenia nowych stawek miesięcznych przez 12 miesięcy. Dlaczego abonament RTV będzie wyższy? KRRiT wskazała, że nowe stawki wynikają z konieczności corocznej waloryzacji kwot przewidzianej w ustawie o opłatach abonamentowych. Do kiedy trzeba płacić abonament RTV? Opłatę abonamentową wnosi się z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obowiązek płatności powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym zarejestrowano odbiornik. Czy za kilka telewizorów w domu płaci się kilka razy? W przypadku osób fizycznych w gospodarstwie domowym zasadą jest jedna opłata, niezależnie od liczby używanych odbiorników. Inne zasady dotyczą firm i instytucji, gdzie opłata może być naliczana od każdego odbiornika. Czy trzeba rejestrować telewizor lub radio? Tak. Odbiornik RTV trzeba zarejestrować w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie. Można to zrobić w placówce Poczty Polskiej albo przez internet. Jaka kara grozi za niezarejestrowany odbiornik RTV w 2027 roku? Kara wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Przy stawkach na 2027 r. oznacza to 324 zł za niezarejestrowane radio oraz 1035 zł za niezarejestrowany telewizor albo radio i telewizor. Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? Zwolnienia obejmują m.in. wybrane grupy emerytów, osoby z określonym stopniem niepełnosprawności oraz część weteranów. Osoby uprawnione co do zasady muszą przedstawić dokument potwierdzający prawo do zwolnienia i złożyć oświadczenie w placówce Poczty Polskiej. Czy osoby po 75. roku życia muszą składać wniosek o zwolnienie? Nie. KRRiT podaje, że automatyczne zwolnienie z abonamentu RTV dotyczy osób, które ukończyły 75 lat. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ukończenia 75 lat.

