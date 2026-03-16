Rynki patrzą na wojnę w Iranie i ceny ropy

"W tym tygodniu wojna z Iranem i jej wpływ na notowania ropy pozostaną głównymi czynnikami kształtującymi nastroje inwestorów i trendy rynkowe. Pozytywny wpływ na PLN mogą mieć dane makro z krajowej gospodarki za luty br., jeśli okażą się wyraźnie lepsze od oczekiwań.

Reklama

Kurs euro i dolara

Zakładając, że inwestorzy utrzymają przekonanie o krótkoterminowym negatywnym wpływie wojny w Zatoce Perskiej na inflację i wzrost gospodarczy, uważamy, że EUR/PLN w najbliższych dniach pozostanie w przedziale 4,23-4,3050, bliżej strefy 4,27-4,28" - napisali w raporcie ekonomiści PKO BP.

"W przypadku USD/PLN widzimy możliwość testu strefy 3,7450-3,7650, a ewentualne wyższe poziomy oznaczałyby eskalację negatywnych czynników, co na obecnym etapie nie jest naszym scenariuszem bazowym" - dodali.

Ekonomiści Banku Millennium wskazują, że w poniedziałek na rynkach awersja do ryzyka utrzymuje się.

"Rynek powoli akceptuje, że konflikt w Zatoce Perskiej prawdopodobnie nie zostanie szybko zakończony. Przekłada się to na utrzymanie ograniczonego apetytu na ryzyko. Kurs EUR/PLN wynosi rano ok. 4,27, natomiast USD/PLN 3,73. Cena ropy Brent rośnie do 105 USD za baryłkę" - napisali w porannym raporcie ekonomiści.

"W przypadku braku nowych informacji można oczekiwać nieco niższej zmienności niż przed tygodniem" - dodali.

Rynek długu

"Odczyty, które w normalnych warunkach byłyby kluczowe dla kształtowania cen rynkowych, jak np. inflacja CPI i PCE w USA, miały w ostatnim tygodniu znikomy wpływ na handel. W bieżącym tygodniu rynek będzie wsłuchiwał się w ton retoryki zaplanowanych na ten czas decyzyjnych posiedzeń banków centralnych (RBA, BoC, Fed, BoJ, BoE, ECB)" - prognozują ekonomiści PKO BP.

"Ostatecznie jednak kierunek wycen wciąż determinowany będzie przede wszystkim przez rozwój sytuacji w Iranie. Po dwutygodniowym okresie adaptacji rynku na kolejnych sesjach oczekujemy wyższej stabilności, przy utrzymaniu podwyższonych poziomów rentowności" - dodają.