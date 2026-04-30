Znany producent mebli z Niemiec ogłasza upadłość. Przyczyny problemów zaskakują

Weronika Papiernik
dzisiaj, 09:27
Branża meblarska zmaga się z problemami od dłuższego czasu. Gwałtownie rosnące ceny ropy naftowej i podwyżki cen u dostawców drewna i lakierów ostatecznie okazały się zbyt dużym obciążeniem dla firmy Interlubke. Producent złożył wniosek o upadłość.

Znany producent mebli złożył wniosek o upadłość

Znany producent mebli w Niemczech Interlubke złożył wniosek o upadłość. Firma złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Bielefeld - donoszą lokalne media. Rzecznik poinformował, że trwają poszukiwania inwestora. Działalność fabryki w Rheda-Wiedenbrück we wschodniej Westfalii ma być na razie kontynuowana. Adwokat Yorck Streitbörger został wyznaczony na tymczasowego syndyka masy upadłościowej.

Przyczyny problemów zaskakują

Bezpośrednim powodem niewypłacalności była wojna w Iranie – powiedział w rozmowie z magazynem "Wirtschaftswoche" współwłaściciel Ralf Oehmke . Fabryka nadal jest zasilana olejem opałowym i to właśnie tam eksplozja kosztów w ciągu ostatnich kilku tygodni mocno nas dotknęła. Dodał również, że nastąpiły "cotygodniowe podwyżki cen u spedytorów, dostawców drewna i farb".

Firma Interlubke zatrudnia ponad 100 osób. Bracia Leo i Hans Lubke założyli w 1937 roku swoją małą fabrykę polerowanych mebli do sypialni.

