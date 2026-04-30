Wpłacili rekordową kwotę na zbiórkę Łatwoganga. Ujawnili swoje zarobki

Zbiórka influencera Piotra "Łatwoganga" Garkowskiego dla Fundacji Cancer Fighters prowadzona była na platformie YouTube w formie long streamu - nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej 9 dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia. Twórca internetowy zapraszał do udziału w niej celebrytów, artystów, sportowców i influencerów. Część z nich brała w niej udział online lub odwiedzała organizatora w kawalerce na warszawskiej Pradze.

Najbardziej hojny polski dom maklerski

Najbardziej hojna okazała się grupa XTB. To polski dom maklerski, który ma ponad 2,5 mln klientów na całym świecie. Przekazał na Fundację Cancer Fighters ponad 6 mln zł. Spółka ujawniła wstępne informacje na temat wyników po pierwszym kwartale 2026 r.

"XTB odnotowało zdecydowanie najlepszy kwartał w historii swojej działalności" - podają przedstawiciele firmy w komunikacie. Informują, że "konsekwentnie prowadzone działania marketingowe, połączone z bardzo dużą zmiennością na rynkach finansowych, przełożyły się na rekordowy zysk netto oraz najwyższe w historii przychody operacyjne". W pierwszych trzech miesiącach 2026 r. spółka pozyskała ponad 370 tys. nowych klientów.

Rekordowe zyski

Spółka osiągnęła 535 mln zł szacunkowego zysku netto, co oznacza wzrost o niemal 176 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W minionym kwartale odnotowano również rekordowe przychody operacyjne, które przekroczyły 1,09 mld zł To wzrost o 88,5 proc.

Firma ma ponad 2,5 mln klientów na całym świecie. Wartość nominalna aktywów klientów zgromadzonych na rachunkach XTB na koniec marca 2026 r. wynosiła ponad 49,5 mld zł. Największy udział w tej kwocie miały akcje oraz ETF-y.

