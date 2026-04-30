Do 30 kwietnia 2026 r. trzeba złożyć zeznanie podatkowe PIT za 2025 r. Twój e-PIT to jedna z form rozliczenia podatku. Do 30 kwietnia można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenie w usłudze Twój e-PIT.

Z upływem 30 kwietnia administracja skarbowa rozpocznie proces automatycznej akceptacji zeznań PIT-37 i PIT-38. Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą automatycznie akceptowane – podatnik musi je samodzielnie uzupełnić i zaakceptować.

Rozliczający się podatnicy mogą skorzystać ze wsparcia infolinii Krajowej Administracji Skarbowej.

30 kwietnia, mija termin na rozliczenie PIT za 2025 rok. Pamiętajmy, że najprostszą i najszybszą metodą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Usługa jest dostępna również w aplikacji mobilnej e-US. Warto rozliczyć się z urzędem skarbowym elektronicznie. Dzięki temu szybko otrzymamy zwrot nadpłaty podatku a jeśli w wyniku rozliczenia musimy zapłacić podatek, możemy wygodnie dokonać płatności online w e-Urzędzie Skarbowym – podkreśla wiceminister finansów Szef KAS Marcin Łoboda.

Od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT czekają na podatników przygotowane rozliczenia PIT za 2025 rok.

Do Twój e-PIT najłatwiej się zalogować poprzez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego (e-US). Do usługi można się też zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego znajdujących się w login.gov.pl albo danymi podatkowymi.

Jak zalogować się do Twój e-PIT przez aplikację mobilną e-US?

Po zainstalowaniu darmowej aplikacji ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS) można wybrać logowanie biometryczne lub logowanie przy użyciu PINu.

Aby zalogować się aplikacją mObywatel należy:

po wejściu na stronę: podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ kliknąć przycisk: „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”;

wybrać kafel: „Login.gov.pl”, a następnie wybrać logowanie poprzez aplikację mObywatel;

zgodnie z opisem po zalogowaniu się do aplikacji mObywatel w swoim smartfonie w dolnym menu wybrać przycisk Kod QR;

zeskanować Kod QR aplikacją mObywatel;

wybrać w aplikacji przycisk „Udostępnij dane” aby przejść do usługi – wtedy nastąpi przekierowanie prosto do Twój e‑PIT.

Jak zalogować się do Twój e-PIT?

Aby zalogować się danymi podatkowymi należy:

po wejściu na stronę: podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ kliknąć przycisk: „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”;

wybrać kafel: „Twoje dane podatkowe” – umożliwi to zalogowanie się po wpisaniu:

numer PESEL lub NIP i datę urodzenia

kwoty przychodu za 2024 rok - to suma przychodów z zeznania za 2024 r.

kwoty przychodu za 2025 rok - to kwota jednego przychodu z jednej informacji od płatnika za 2025 r.

kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2024 r.

