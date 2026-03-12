"Jeśli w czwartek w otoczeniu geopolitycznym nie zajdą jakieś pozytywne zmiany, aprecjacja dolara i awersja do ryzyka mogą ulec wzmocnieniu. W takim otoczeniu złoty byłby zapewne ponownie pod presją, a kursy EUR/PLN i USD/PLN mogłyby się skierować bliżej górnych ograniczeń wskazywanych przez nas lokalnych trendów bocznych (4,24–4,30 dla EUR/PLN oraz 3,65–3,74 dla USD/PLN)" - napisano w raporcie PKO BP.

Ekonomiści Banku Millennium nie spodziewają się jednak silnej przeceny złotego.

"Po dwóch dniach rynkowego wyczekiwania dziś na azjatyckim otwarciu notowania ropy Brent otworzyły się z luką wzrostową, a cena wyniosła ok. 96,7 USD za baryłkę. Może to oznaczać, że rynki tracą wiarę w zapowiedzi szybkiego końca wojny" - napisali w raporcie.

"Przełożyło się to też na złotego, który osłabił się w stosunku do euro i dolara, osiągając odpowiednio 4,2556 i 3,6854. Nie spodziewamy się jednak silnej przeceny złotego, który pozostaje względnie stabilny pomimo niepewności geopolitycznej" - dodali.

Reklama

Dolar zyskuje. Ile kosztuje euro? Rynki znów uciekają od ryzyka [KURSY WALUT. CZWARTEK 12.03.2026]

"Lekkiej przeceny można oczekiwać na polskich obligacjach skarbowych, jednak już wczoraj miała miejsce lekka korekta rentowności w górę, więc SPW mogą zachowywać się nieco lepiej od notowań złotego. W przypadku braku pozytywnych informacji spodziewamy się zatem kolejnego dnia podwyższonej zmienności na rynkach" - napisali w raporcie ekonomiści Banku Millennium.

Reklama

Ekonomiści PKO BP oceniają, że na rynku długu ryzyka pozostają przesunięte w kierunku wyższych poziomów rentowności.

"W czwartek uwaga inwestorów na rynkach FI pozostanie skupiona na konflikcie na Bliskim Wschodzie oraz powiązanych z nim oczekiwaniach inflacyjnych. Jeśli w tym kontekście nie pojawią się nowe, pozytywne informacje, to inwestorzy mogą zacząć testować dotychczasową narrację D. Trumpa o krótkotrwałości obecnego konfliktu" - napisano w raporcie PKO BP.

"W naszej opinii ryzyka pozostają przesunięte w kierunku wyższych poziomów rentowności obligacji skarbowych, zarówno tych z rynków bazowych, jak i krajowych SPW" - dodano.

czwartek środa środa 09:15 16:53 09:16 EUR/PLN 4,2587 4,2492 4,2582 USD/PLN 3,6859 3,672 3,665 CHF/PLN 4,7157 4,7094 4,7109 EUR/USD 1,1554 1,1572 1,1618 OK0128 4,02 3,99 3,92 PS0131 4,84 4,78 4,76 DS1035 5,49 5,45 5,43

Źródło: PAP, PAP Biznes