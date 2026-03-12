"Jeśli w czwartek w otoczeniu geopolitycznym nie zajdą jakieś pozytywne zmiany, aprecjacja dolara i awersja do ryzyka mogą ulec wzmocnieniu. W takim otoczeniu złoty byłby zapewne ponownie pod presją, a kursy EUR/PLN i USD/PLN mogłyby się skierować bliżej górnych ograniczeń wskazywanych przez nas lokalnych trendów bocznych (4,24–4,30 dla EUR/PLN oraz 3,65–3,74 dla USD/PLN)" - napisano w raporcie PKO BP.
Ekonomiści Banku Millennium nie spodziewają się jednak silnej przeceny złotego.
"Po dwóch dniach rynkowego wyczekiwania dziś na azjatyckim otwarciu notowania ropy Brent otworzyły się z luką wzrostową, a cena wyniosła ok. 96,7 USD za baryłkę. Może to oznaczać, że rynki tracą wiarę w zapowiedzi szybkiego końca wojny" - napisali w raporcie.
"Przełożyło się to też na złotego, który osłabił się w stosunku do euro i dolara, osiągając odpowiednio 4,2556 i 3,6854. Nie spodziewamy się jednak silnej przeceny złotego, który pozostaje względnie stabilny pomimo niepewności geopolitycznej" - dodali.
Dolar zyskuje. Ile kosztuje euro? Rynki znów uciekają od ryzyka [KURSY WALUT. CZWARTEK 12.03.2026]
"Lekkiej przeceny można oczekiwać na polskich obligacjach skarbowych, jednak już wczoraj miała miejsce lekka korekta rentowności w górę, więc SPW mogą zachowywać się nieco lepiej od notowań złotego. W przypadku braku pozytywnych informacji spodziewamy się zatem kolejnego dnia podwyższonej zmienności na rynkach" - napisali w raporcie ekonomiści Banku Millennium.
Ekonomiści PKO BP oceniają, że na rynku długu ryzyka pozostają przesunięte w kierunku wyższych poziomów rentowności.
"W czwartek uwaga inwestorów na rynkach FI pozostanie skupiona na konflikcie na Bliskim Wschodzie oraz powiązanych z nim oczekiwaniach inflacyjnych. Jeśli w tym kontekście nie pojawią się nowe, pozytywne informacje, to inwestorzy mogą zacząć testować dotychczasową narrację D. Trumpa o krótkotrwałości obecnego konfliktu" - napisano w raporcie PKO BP.
"W naszej opinii ryzyka pozostają przesunięte w kierunku wyższych poziomów rentowności obligacji skarbowych, zarówno tych z rynków bazowych, jak i krajowych SPW" - dodano.
|czwartek
|środa
|środa
|09:15
|16:53
|09:16
|EUR/PLN
|4,2587
|4,2492
|4,2582
|USD/PLN
|3,6859
|3,672
|3,665
|CHF/PLN
|4,7157
|4,7094
|4,7109
|EUR/USD
|1,1554
|1,1572
|1,1618
|OK0128
|4,02
|3,99
|3,92
|PS0131
|4,84
|4,78
|4,76
|DS1035
|5,49
|5,45
|5,43
Źródło: PAP, PAP Biznes
