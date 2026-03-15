Prawie 60 proc. ropy do Polski pochodzi z Arabii Saudyjskiej

Obecnie to właśnie Arabia Saudyjska zajmuje pozycję lidera w dostawach surowca do naszych rafinerii. Pod koniec 2024 roku jej udział w polskim imporcie osiągnął poziom około 60 proc. W rekordowych kwartałach sprowadzaliśmy nawet 3,8 mln ton saudyjskiej ropy, co uczyniło Polskę jej największym odbiorcą w całej Unii Europejskiej.

Choć Saudyjczycy dominują, polski portfel dostawców jest znacznie szerszy:

Norwegia : Pozostaje drugim najważniejszym filarem. Ropa z Morza Północnego jest ceniona za stabilność dostaw i bliskość geograficzną, choć jej udział spadł w ostatnim czasie poniżej 20 proc. całego wolumenu.

Stany Zjednoczone: Amerykański surowiec dociera do nas drogą morską.

Polska sprowadza mniejsze transporty z takich państw jak Nigeria, Algieria, Kazachstan czy Angola.

Czy Polska wydobywa własną ropę?

Choć opieramy się głównie na imporcie, w Polsce wciąż funkcjonuje rodzime wydobycie. W 2024 roku udokumentowanych było 88 złóż, zlokalizowanych głównie w trzech regionach: