Prawie 60 proc. ropy do Polski pochodzi z Arabii Saudyjskiej
Obecnie to właśnie Arabia Saudyjska zajmuje pozycję lidera w dostawach surowca do naszych rafinerii. Pod koniec 2024 roku jej udział w polskim imporcie osiągnął poziom około 60 proc. W rekordowych kwartałach sprowadzaliśmy nawet 3,8 mln ton saudyjskiej ropy, co uczyniło Polskę jej największym odbiorcą w całej Unii Europejskiej.
Choć Saudyjczycy dominują, polski portfel dostawców jest znacznie szerszy:
- Norwegia: Pozostaje drugim najważniejszym filarem. Ropa z Morza Północnego jest ceniona za stabilność dostaw i bliskość geograficzną, choć jej udział spadł w ostatnim czasie poniżej 20 proc. całego wolumenu.
- Stany Zjednoczone: Amerykański surowiec dociera do nas drogą morską.
Polska sprowadza mniejsze transporty z takich państw jak Nigeria, Algieria, Kazachstan czy Angola.
Czy Polska wydobywa własną ropę?
Choć opieramy się głównie na imporcie, w Polsce wciąż funkcjonuje rodzime wydobycie. W 2024 roku udokumentowanych było 88 złóż, zlokalizowanych głównie w trzech regionach:
- Niż Polski: To tutaj znajdują się najbardziej wydajne złoża, w tym największe pole Barnówko-Mostno-Buszewo w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego.
- Morze Bałtyckie: Surowiec pozyskiwany jest z platform wiertniczych w polskiej strefie ekonomicznej.
- Karpaty: Region o najdłuższej tradycji, choć obecnie o mniejszym znaczeniu przemysłowym.
