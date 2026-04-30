Nadzieja na zakończenie wojny prysła. Ceny ropy są już najwyższe od 4 lat

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 08:34
Ceny ropy na globalnych rynkach dynamicznie rosną i osiągnęły najwyższy poziom od czterech lat. Impulsem do wzrostów są doniesienia, że prezydent USA Donald Trump rozważa możliwość działań militarnych wobec Iranu – wskazują maklerzy. Jak podkreślają, te informacje rozwiały nadzieje rynku na rychłe zakończenie wojny.

Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 109,25 USD - wyżej o 2,22 proc., po wzroście wcześniej powyżej 110 USD.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 123,61 USD za baryłkę, w górę o 4,73 proc., po zwyżce wcześniej o ponad 7 proc. i przekroczeniu 126 USD za baryłkę - najwyższej od 4 lat.

Trump rozważa opcje militarne wobec Iranu

Na rynek dotarły informacje, że prezydent USA Donald Trump rozważa opcje militarne wobec Iranu.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę portalowi Axios, że utrzyma blokadę irańskich portów, dopóki Teheran nie zgodzi się na porozumienie, obejmujące jego program nuklearny.

Według źródeł, Amerykanie przygotowali plan przeprowadzenia fali ataków na Iran, by przełamać impas w negocjacjach.

Prezydent odrzucił irańską propozycję zakładającą otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady portów oraz przesunięcie rozmów o programie nuklearnym na później.

W środę prezydent USA napisał na Truth Social, że Iran nie umie podpisać "nienuklearnego porozumienia" i powinien "szybko się opamiętać".

Wpisowi towarzyszy grafika przedstawiająca Donalda Trumpa z karabinem szturmowym na tle eksplozji pośród górskiego krajobrazu.

"Iran nie potrafi się pozbierać. Nie mają pojęcia, jak podpisać nienuklearne porozumienie. Niech lepiej szybko się opamiętają!" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Wpis zatytułował: "Koniec z miłym facetem".

Impas w negocjacjach

Zawieszenie broni pomiędzy USA a Iranem obowiązuje od początku kwietnia, jednak ostatnie próby nakłonienia negocjatorów USA i Iranu do spotkania jak dotąd nie przyniosły skutku.

Zarówno USA jak i Iran utrzymują blokadę kluczowej cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku dla transportu nośników energii z Bliskiego Wschodu.

Kolejne ataki w Libanie?

Prezydent USA Donald Trump powiedział też premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, że może prowadzić precyzyjne ataki w Libanie, gdzie formalnie obowiązuje rozejm, ale jest on łamany.

Przedstawiciele władz Izraela i Libanu obawiają się, że wynegocjowany przy udziale USA rozejm załamie się jeszcze przed oficjalną datą jego zakończenia, wyznaczoną na połowę maja.

Nadzieja na zakończenie wojny prysła?

"Donald Trump pozbawił rynek +koca bezpieczeństwa+, którego się kurczowo trzymał - nadziei, że wojna wkrótce się skończy" - powiedział Robert Rennie, szef działu badań nad surowcami w Westpoac Banking Corp.

"Traderzy są teraz zmuszeni do konfrontacji z o wiele bardziej przykrą rzeczywistością" - dodał.

"Obie strony - USA i Iran - wciąż uważają, że wygrywają, a żadna z nich nie ma wyraźnej motywacji do negocjacji" - wskazał.

"Ceny energii zaczynają rosnąć w zastraszającym tempie"

"A ceny energii zaczynają rosnąć w zastraszającym tempie" - powiedział.

Tymczasem zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 6,23 mln baryłek, czyli o 1,34 proc., do 459,5 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 6,08 mln baryłek, czyli o 2,66 proc., do 222,3 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 4,49 mln baryłek, czyli o 4,16 proc., do 103,64 mln baryłek - podał DoE.

Źródło axios.com
