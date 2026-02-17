Dwa kluczowe świadczenia. Ok. 900 zł do wzięcia

Często pomijane w świadomości publicznej, a niezwykle istotne dla budżetów domowych, są dwa świadczenia:

Reklama

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To wsparcie skierowane do osób, które:

ukończyły 18 lat,

posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli suma takich form wsparcia nie przekracza kwoty 2052,39 zł, to świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł. W sytuacji, gdy wartość tych świadczeń jest wyższa, ale nie przekracza progu 2552,39 zł, to skutkuje to zmniejszeniem kwoty tzw. 500 plus.

Kwota dla możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego podlega corocznej waloryzacji. Do końca lutego 2026 r. próg ten wynosi właśnie 2552,39 zł.

Od 1 marca 2026 limit ten będzie podwyższony o 135,28 zł i wyniesie 2 687,67 zł.

Dodatek pielęgnacyjny: Jest to świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS, które przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty. Warunkiem jest:

ukończenie 75 lat życia

lub posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Reklama

Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Warto zaznaczyć, że jest on wypłacany automatycznie osobom, które ukończyły 75 lat, natomiast w przypadku orzeczenia o niezdolności, wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Jak zsumować ok 900 złotych?

Dla wielu seniorów i osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza tych posiadających orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, te dwa świadczenia mogą stanowić znaczące wsparcie finansowe. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie:

Przykład Jeśli senior posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, może być uprawniony zarówno do świadczenia uzupełniającego, jak i do dodatku pielęgnacyjnego.

W sumie daje to kwotę:

500 zł (świadczenie uzupełniające) + 366,68 zł (dodatek pielęgnacyjny) = 866,68 zł.

Nie wiesz, czy świadczenie ci się należy?

Wiele uprawnionych osób nie korzysta z przysługującego im wsparcia. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną, lub sam jest osobą niesamodzielną i spełnia opisane kryteria, koniecznie zweryfikuj swoje uprawnienia. Informacje na temat świadczenia uzupełniającego można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Dodatek pielęgnacyjny jest również wypłacany przez te instytucje. Warto złożyć wniosek i dowiedzieć się, czy te dodatkowe środki mogą wzbogacić domowy budżet.