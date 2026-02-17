Niektóre banknoty i monety mogą stracić ważność. Uszkodzonymi lub zniszczonymi nie zapłacimy, mogą nie być przyjęte jako środek płatniczy. Okres ich ważności nie jest ograniczony czasowo, ale gdy posiadamy uszkodzonych banknoty mamy obowiązek wymienić je na pełnowartościowe. Jak?

Wymiana uszkodzonych banknotów

Sklepy i punkty usługowe nie akceptują zniszczonych lub nieczytelnych banknotów i monet. Takie pieniądze nie spełniają wymogów, które dopuszczają je do normalnego obiegu. Jeśli masz zniszczony banknot, musisz go wymienić na nowy, aby ponownie pełnił funkcję pełnoprawnego środka płatniczego.

Jak wymienić uszkodzone banknoty i monety?

Wymiany dokonasz w wybranych oddziałach Narodowego Banku Polskiego (NBP) lub w oddziałach banków komercyjnych, które współpracują z NBP. Zanieś uszkodzony polski banknot lub monetę do wybranego oddziału. Złóż wniosek o wymianę uszkodzonej waluty na nienaruszoną.

Możesz też skorzystać z wysyłki pocztowej. Pieniądze można wysłać do Narodowego Banku Polskiego z limitem do 2 tysięcy złotych. Adres wysyłki to Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: "DES - wymiana".

NBP wymieni uszkodzony banknot

NBP wymieni uszkodzony banknot pod warunkiem, że:

Zachowasz większość oryginalnego banknotu.

Oryginalny egzemplarz jest kompletny.

Jeśli banknot jest bardzo uszkodzony, co utrudnia identyfikację jego wartości, bank może przeprowadzić dodatkowe badania. Z uszkodzonymi monetami postępuj tak samo - wymień je w oddziałach NBP lub współpracujących bankach komercyjnych.

Kiedy bank nie wymieni pieniędzy?

Wymiana uszkodzonych pieniędzy nie zawsze się udaje. NBP nie dokona wymiany i nie zwróci Ci pieniędzy, jeśli:

Zachowało się mniej niż 45 proc. powierzchni banknotu w jednym kawałku.

Przyniosłeś do banku tylko fragment monety (np. sam pierścień lub sam rdzeń).

Jeśli NBP nie wymieni pieniędzy, a Ty w ciągu 6 miesięcy nie zgłosisz się po przesłane fragmenty, bank zniszczy je.

Źródło: gs24.pl