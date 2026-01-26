Nie zapłacimy już tymi banknotami - 1 lutego zmienia się prawo

Do 31 stycznia 2026 roku można płacić w Bułgarii lwem. Od 1 lutego przestanie być obowiązującym środkiem płatniczym. Nie zapłacimy nim w sklepie czy restauracji. Będzie można płacić wyłącznie w euro.

Reklama

Kurs wymiany waluty wynosi 1 EUR = 1,95583 BGN. Osoby posiadające lewy powinny wymienić ją w banku lub wydać do 31 stycznia. Od 1 lutego wymiana lewów bułgarskich na euro będzie możliwa jedynie w Bułgarii, m.in. w banku centralnym.

Bułgaria 21. krajem w strefie euro

Bułgaria stała się 21. krajem, który przyjął euro, po Chorwacji, która dołączyła do strefy w 2023 r. Euro istnieje jako waluta w dwóch formach: najpierw jako waluta rozliczeniowa od 1 stycznia 1999 roku, a następnie jako gotówka (banknoty i monety) od 1 stycznia 2002 roku, kiedy to zostało wprowadzone do obiegu w 12 krajach strefy euro.