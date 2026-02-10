ZUS co trzy miesiące publikuje nowe limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę, czyli świadczenie przysługujące przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Progi te są wyznaczane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zgodnie z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wynika z najnowszego komunikatu z 9 lutego 2026 r., średnie wynagrodzenie w IV kwartale 2025 roku wyniosło 9197,79 zł brutto i to właśnie ta kwota stanowi podstawę do obliczenia nowych limitów dorabiania dla wcześniejszych emerytów.

Limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązujące do 28 lutego 2026 roku

W listopadzie ZUS ogłosił limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejsze emerytury, które obowiązują od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. W tym okresie emeryci muszą pilnować dwóch progów dochodowych:

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 6140,20 zł brutto,

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 11 403,20 zł brutto.

Przekroczenie pierwszego progu powoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia, jednak nie więcej niż o ustaloną maksymalną kwotę obniżki. Z kolei przekroczenie drugiego limitu skutkuje zawieszeniem emerytury lub renty przez ZUS. Warto zauważyć, że limity wzrosły – w poprzednim kwartale (wrzesień–grudzień 2025 r.) wynosiły odpowiednio 6124,10 zł i 11 373,30 zł brutto, co oznacza wzrost o 16,10 zł w pierwszym przypadku i o 29,90 zł w drugim.

Limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązujące od 1 marca 2026 roku

Od 1 marca 2026 roku obowiązywać będą nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów. Jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2025 r., zostaną one podniesione. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2025 roku wyniosło bowiem 9197,79 zł brutto, czyli o 426,09 zł więcej niż w kwartale poprzednim. Wiedząc, że przychód w wysokości 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie świadczenia, a przychód powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – jego zawieszenie, łatwo policzyć, że:

przychód do 6438,50 zł miesięcznie – nie spowoduje zmniejszenia świadczenia,

– nie spowoduje zmniejszenia świadczenia, przychód od 6438,50 zł do 11 957,20 zł miesięcznie – spowoduje zmniejszenie wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury,

– spowoduje zmniejszenie wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury, przychód powyżej 11 957,20 zł miesięcznie – spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.

Ważne Ostateczna wysokość limitów dorabiania zostanie opublikowana pod koniec lutego w Monitorze Polskim.

Kwota maksymalnego zmniejszenia – na czym polega i ile wynosi?

Kwota maksymalnego zmniejszenia określa najwyższą wartość, o jaką ZUS może obniżyć emeryturę lub rentę po przekroczeniu niższego progu dorabiania. Oznacza to, że nawet jeśli wcześniejszy emeryt osiągnie przychód wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, jego świadczenie nie zostanie pomniejszone bardziej niż ustalony limit. Wysokość tej kwoty jest co roku aktualizowana w ramach marcowej waloryzacji i zależy od rodzaju pobieranego świadczenia. Do 28 lutego 2026 roku obowiązują następujące stawki:

939,61 zł – dla emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– dla emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

– dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 798,72 zł – dla rent rodzinnych wypłacanych jednej osobie.

Ważne Stawki obowiązujące od 1 marca 2026r. zostaną ogłoszone w najbliższych dniach w komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie zarobki spowodują, że ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie?

O tym, czy ZUS obniży lub zawiesi wypłatę świadczenia, decyduje przede wszystkim wysokość przychodu z działalności, od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Chodzi w szczególności o dochody uzyskiwane m.in.:

z pracy na podstawie umowy o pracę,

z umów zlecenia i umów agencyjnych oraz współpracy przy ich wykonywaniu,

z umów o świadczenie usług (innych niż zlecenie lub agencyjna), do których – zgodnie z Kodeksem cywilnym – stosuje się przepisy o zleceniu,

z umów zlecenia, agencyjnych, umów o świadczenie usług lub umów o dzieło, jeśli emeryt lub rencista zawarł je z obecnym pracodawcą albo wykonuje na ich podstawie pracę na jego rzecz, nawet gdy umowa została podpisana z innym podmiotem,

z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpracy przy jej prowadzeniu,

z pracy nakładczej,

z pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz spółdzielniach kółek rolniczych,

z odpłatnej pracy wykonywanej na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztu,

ze stypendiów sportowych,

z pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora,

z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej,

ze służby w tzw. służbach mundurowych (np. Policji, Straży Pożarnej),

z pracy wykonywanej za granicą,

z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,

z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,

ze świadczeń rehabilitacyjnych i wyrównawczych,

z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Kogo dotyczą limity dorabiania?

Nowe limity dorabiania dotyczą wyłącznie osób pobierających świadczenia przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. W praktyce przepisy te obejmują m.in.:

wcześniejszych emerytów,

nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych,

osoby pobierające emerytury pomostowe,

rencistów.

Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego ograniczenia w dorabianiu przestają obowiązywać, co oznacza, że seniorzy mogą pracować bez ryzyka obniżenia lub zawieszenia wypłacanego świadczenia.

