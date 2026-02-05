Wyniki losowania Lotto - 3 lutego

W ostatnim losowaniu liczby, które wygrałyby nagrodę to: 25, 32, 1, 27, 47, 21 oraz Lotto Plus: 34, 40, 19, 26, 28, 47.

Nikt nie wylosował "szóstki". Padło za to 39 "piątek" w Lotto.

Ile wynosiły wygrane?

Ile można było wygrać w ostatnim losowaniu Lotto? Oto kwoty:

Za "trójkę"- 24 zł dla każdej z 39845 osób

dla każdej z 39845 osób Za "czwórkę" - 212 zł dla każdej z 1921 osób

dla każdej z 1921 osób Za "piątkę"- 5 tys. 826 zł 90 gr dla każdej z 39 osób

Ile można było wygrać w losowaniu Lotto Plus:

Za "trójkę" w Lotto Plus - 10 zł dla każdej z 28760 osób

dla każdej z 28760 osób Za "czwórkę" w Lotto Plus - 100 zł dla każdej z 1544 osób

dla każdej z 1544 osób Za "piątkę" w Lotto Plus - 3 tys. 500 zł dla każdej z 25 osób

Ile można wygrać w losowaniu 05.02.2026?

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dzisiaj w czwartek, 5 lutego. Kumulacja wzrosła do 3 mln zł.

Historyczna kumulacja w 2025 roku

Warto też przypomnieć, że rekordowa wygrana w 2025 roku padła we wtorek, 9 września. Ponad 31 milionów złotych trafiło do jednego gracza. Szczęśliwiec postawił kupon przez internet, a wylosowane liczby to: 1, 19, 23, 31, 34 i 44. To najwyższa wygrana odnotowana w tym roku. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dzisiaj. Do wygrania jest pula 3 mln zł.