W decydujących momentach, po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej, Polska stanowczo opowiedziała się po stronie Ukrainy. Nasza pomoc dla Ukrainy znacznie przekroczyła 21 mld euro, co plasuje nas wśród największych darczyńców na świecie w stosunku do PKB. Niektóre raporty szacują tę pomoc na 6,7 proc. naszego PKB – mówił podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos Balczun, cytowany w opublikowanym w piątek komunikacie resortu.

Pomoc dla Ukraińców od ponad 70 proc. Polaków

Jak wskazał minister, pomoc ta obejmuje sprzęt wojskowy o wartości około 1 mld euro, pomoc humanitarną oraz działania podejmowane przez osoby prywatne. Zaznaczył, że Ukraińcom pomogło ponad 70 proc. Polaków, oferując m.in. zakwaterowanie i pomoc materialną.

Reklama

Odbudowa Ukrainy szansą gospodarczą dla Europy

Reklama

Szef MAP ocenił również, że odbudowa Ukrainy jest też szansą gospodarczą, która "może zmienić nasz region, a nawet całą Europę". Podkreślił, że szacunkowy koszt takiego przedsięwzięcia do 2034 r. wynosi 506 mld euro. Tak duża skala wydatków wymaga międzynarodowej współpracy i innowacyjnych rozwiązań – zaznaczył.

Balczun podkreślił też, że Polska chce uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, a polskie firmy już teraz powinny się do tego przygotowywać.

Ważne spotkania i rozmowy Polaków w Davos

Resort aktywów państwowych przekazał również, że minister spotkał się podczas pobytu w Davos z przedstawicielami biznesu i administracji rządowej innych państw – m.in. z wiceministrem spraw zagranicznych Grecji Harrym Theoharisem, z wiceprezesami Google Cloud Marianne Janick i Mattem Rennerem, z prezesem wiodącej francuskiej firmy energetycznej EDF Bernardem Fontaną oraz prezesem duńskiej firmy Vestas Henrikiem Andersenem.

Rozmawiał również z ministrem rozwoju społeczności lokalnych Ukrainy Artemem Rybchenką, z pierwszą wiceminister rozwoju, społeczności i terytoriów Ukrainy Aloną Shkrum i szefem Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy Dmytro Natalukhą oraz uczestniczył w tzw. śniadaniu ukraińskim z udziałem sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkevicsa, prezydenta Finlandii Alexandra Stubba, premiera Holandii Dicka Schoofa, premiera Chorwacji Andreja Plenkovicia oraz wicepremiera i ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego.