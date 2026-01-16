Jazda na nartach i snowboardzie za darmo

Program ma służyć dzieciom i młodzieży z małopolski, by zachęcić ich do zdrowego stylu życia. Budżet na realizację programu wynosi 1,3 mln zł. Dodatkowo dofinansowanie obejmuje program "Już pływam". Samorząd Województwa Małopolskiego od 2007 roku współpracuje z małopolskimi samorządami gminnymi, w ramach zadania "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży"

Gminy i powiaty z województwa małopolskiego mogą składać wnioski na realizację projektów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Do kiedy składać wnioski?

Wnioski należy składać do 23 stycznia 2026 roku.

"Już pływam” to projekt skierowany do młodszych uczniów. Szkoły podstawowe mogą organizować pozalekcyjne zajęcia nauki pływania na terenie Małopolski. "Zajęcia mają być prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, pod nadzorem ratowników" - czytamy.

