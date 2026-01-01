Zmiany zasiłku będą wchodzić w życie etapami:

Od 1 stycznia 2026 r.: Kwota bazowa rośnie do 7000 zł.

Kwota bazowa rośnie do Od 1 marca 2026 r.: Zasiłek przejdzie pierwszą waloryzację, jeśli inflacja w poprzednim roku przekroczy 5 proc.

W samym 2024 roku ZUS wypłacił 360 tysięcy takich świadczeń. Najwięcej wniosków wpłynęło w województwach śląskim i mazowieckim.

Zasiłek pogrzebowy 2026. Kto dostanie pełne 7000 zł?

Zasady wypłaty zależą od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym:

Reklama

Członkowie rodziny: Jeśli jesteś małżonkiem , dzieckiem , rodzeństwem lub wnukiem zmarłego, otrzymasz pełną kwotę (7000 zł). ZUS wypłaci Ci te pieniądze, nawet jeśli sam pogrzeb kosztował mniej.

, , lub zmarłego, otrzymasz pełną kwotę (7000 zł). ZUS wypłaci Ci te pieniądze, nawet jeśli sam pogrzeb kosztował mniej. Osoby spoza rodziny i instytucje: Jeśli nie należysz do rodziny (np. jesteś znajomym lub reprezentujesz dom pomocy społecznej), ZUS zwróci Ci tylko faktycznie poniesione koszty, udokumentowane rachunkami, do limitu 7000 zł.

Jeśli za pogrzeb płaciło kilka osób, ZUS podzieli zasiłek proporcjonalnie do ich wydatków.

Jakie koszty uznaje ZUS?

Pamiętaj, że ZUS zwraca pieniądze tylko za wydatki bezpośrednio związane z pochówkiem. Musisz posiadać na nie oryginały rachunków. Co wlicza się do zasiłku:

trumna lub urna,

usługi zakładu pogrzebowego,

miejsce na cmentarzu,

transport zwłok.

Czego ZUS nie sfinansuje:

zakupu nagrobka (pomnika),

opłat za kwiaty i wieńce,

organizacji stypy (konsolacji),

opłaty dla zakładu pogrzebowego za samo złożenie wniosku do ZUS.

Zasiłek pogrzebowy. Jak i kiedy złożyć wniosek?

Masz 12 miesięcy od dnia śmierci na złożenie wniosku Z-12. Jeśli zwłoki odnaleziono później, termin 12 miesięcy liczy się od dnia pogrzebu (musisz wtedy dołączyć zaświadczenie z policji lub prokuratury). Wniosek możesz złożyć:

przez portal PUE ZUS / eZUS,

osobiście w placówce,

pocztą tradycyjną,

za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.

Choć wniosek wyślesz przez internet, oryginały rachunków musisz dostarczyć do ZUS fizycznie lub przesłać pocztą.

Renta wdowia 2026

Rok 2026 przyniesie też zmiany dla osób owdowiałych. Od 1 marca renta wdowia zostanie zwaloryzowana, co podniesie limit łącznej kwoty świadczeń. Zasady pozostają bez zmian: senior wybiera jedno świadczenie w całości (100 proc.), a z drugiego otrzymuje 15 proc. Na obiecaną podwyżkę drugiego świadczenia do 25 proc. trzeba będzie poczekać do kolejnych lat.