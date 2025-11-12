Autor petycji opiera swoją propozycję na bilansie finansowym. Twierdzi, że likwidacja trzech głównych programów socjalnych oraz podatku PIT byłaby niemal neutralna dla budżetu państwa. Oszacował, że wpływy z PIT w 2024 r. wyniosły ok. 97,6 mld zł. Łączny koszt programów socjalnych osiągnął ok. 97 mld zł (800+ to ok. 70 mld zł, 13. emerytura to ok. 13 mld zł, a 14. emerytura to ok. 14 mld zł). Dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia. Petycja zauważa również, że brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku pojawił się już po podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, co osłabia ten kontrargument.

Głównym postulatem petycji jest wprowadzenie rozwiązania, które będzie bardziej sprawiedliwe i powszechne, w przeciwieństwie do obecnego systemu, który obejmuje tylko wybrane grupy społeczne. Obecne programy obejmują tylko rodziny z dziećmi i emerytów. Zniesienie podatku PIT stałoby się rozwiązaniem powszechnym, z którego skorzystaliby wszyscy podatnicy, w tym emeryci i pracujący rodzice.

Uproszczenie systemu

Autor uważa, że obecny system podatkowy stałby się prostszy, bardziej przejrzysty i sprawiedliwy. Wskazuje na dane Ministerstwa Finansów, które pokazują, że efektywna stawka podatkowa, ze względu na liczne ulgi i odpisy, jest znacząco niższa niż nominalne progi podatkowe. Dla I progu (dochód do 120 tys. zł, stawka 12 proc.) efektywna stawka wyniosła w 2022 roku 4,13 proc., a w 2023 roku wzrosła do 4,50 proc. Dla II progu (dochód powyżej 120 tys. zł, stawka 32 proc.) efektywna stawka wyniosła w 2022 roku 15,58 proc., a w 2023 roku osiągnęła 16,00 proc. Petycja kwestionuje skuteczność i ideę obecnych programów celowych, określając je jako nieskuteczne.

Reklama

800 plus

Reklama

Program nie doprowadził do wzrostu dzietności, co było jego głównym celem. Stał się on de facto programem socjalnym bez progów dochodowych, co kłóci się z ideą wsparcia socjalnego.

13. i 14. emerytura

Dodatkowe emerytury przekształciły się w stały dodatek, który obciąża budżet, ale ma ograniczony wpływ na poprawę sytuacji materialnej seniorów. Lepszy efekt daje już kwota wolna w PIT na poziomie 30 tys. zł.

Petycja wskazuje na szereg korzyści, które odniosłoby państwo i obywatele po wprowadzeniu proponowanych zmian. Obywatele otrzymaliby większe dochody netto (przychody podlegające PIT) i mieliby większą samodzielność finansową. Zmiana zmniejszyłaby biurokrację i koszty administracyjne, eliminując roczne rozliczenia PIT, ulgi i skomplikowane formularze. Rozwiązanie wychodzi naprzeciw postulatom (w tym wyborczym) dotyczącym zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, co jest trudne do zrealizowania przy obecnym deficycie budżetowym i dużych wydatkach zbrojeniowych.

Rekompensata dla samorządów

Aby zapewnić stabilność finansową jednostkom samorządu terytorialnego, które utraciłyby wpływy z PIT, petycja rekomenduje wprowadzenie mechanizmu rekompensacyjnego. Proponowane mechanizmy rekompensacyjne: