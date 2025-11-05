Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, opublikowała obwieszczenie ustalające nową wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na rok 2026. Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 3386,00 zł miesięcznie. Oznacza to podwyżkę o 99 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 roku (3287 zł). Wysokość świadczenia jest skorelowana z minimalnym wynagrodzeniem w kraju, które w nowym roku wzrośnie o 3 procent.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026. Kto je otrzyma?

Obecne przepisy poszerzyły krąg osób, które mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Dotyczy ono opieki nad osobami, które nie ukończyły 18. roku życia i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościlub o niepełnosprawności ze wskazaniami dotyczącymi stałej opieki. Świadczenie przysługuje m.in. matce lub ojcu, małżonkowi (przed ukończeniem przez dziecko 18 lat) oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (np. babci, rodzeństwu). Od 1 stycznia 2024 r. o świadczenie mogą ubiegać się także: rodzina zastępcza i osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Rodzina zastępcza, która sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą uprawnioną, może otrzymać podwyższenie świadczenia o 100 proc. na drugą i każdą kolejną osobę.

Reklama

Ważną zmianą, obowiązującą od 1 stycznia 2024 r., jest zniesienie bariery aktywności zawodowej. Osoba sprawująca opiekę może być aktywna zawodowo, prowadzić gospodarstwo rolne lub pobierać świadczenia emerytalno-rentowe i zachować jednocześnie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby, które uzyskały świadczenie pielęgnacyjne przed 31 grudnia 2023 r., mogą skorzystać z ochrony praw nabytych i pobierać je na dotychczasowych zasadach.

Reklama

Świadczenie pielęgnacyjne. Komu nie przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

Osoba sprawująca opiekę pobiera inne świadczenia opiekuńcze (np. specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna ).

lub ). Osoba wymagająca opieki przebywa w domu pomocy społecznej , zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie karnym lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę.

, lub innej placówce zapewniającej Osoba wymagająca opieki lub inna osoba na nią jest uprawniona do podobnego świadczenia za granicą.

Świadczenie pielęgnacyjne. Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Najczęściej będzie to urząd miasta, urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Wniosek można złożyć online przez portal Emp@tia za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli wniosek złożysz w ciągu 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, świadczenie otrzymasz z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.