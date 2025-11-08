Świadczenie honorowe stanowi specjalny, comiesięczny dodatek dla osób, które ukończyły 100 lat życia. Raz przyznane, jest wypłacane dodatkowo do podstawowego świadczenia.

Świadczenie honorowe 2025, 2026. Ile wynosi?

Świadczenie to podlega obligatoryjnej, corocznej waloryzacji w marcu, na takich samych zasadach jak emerytury i renty. Od 1 marca 2025 r. miesięczna kwota brutto wynosi 6589,67 zł. W 2026 roku, po waloryzacji od 1 marca, kwota ta wzrośnie do 6678,60 zł miesięcznie. Kwota 6678,60 zł będzie obowiązywała w 2026 roku po marcowej waloryzacji.

Od stycznia 2025 r. obowiązuje ustawa, która reguluje i ujednolica zasady przyznawania i wypłaty świadczenia honorowego. Obecnie ZUS wypłaca świadczenie honorowe dla ponad 3,8 tys. osób. Liczba ta wzrosła dwukrotnie od 2018 roku, kiedy to pobierało je 1,9 tys. seniorów.

Dwie ścieżki do świadczenia honorowego. Z urzędu lub na wniosek

Nowa ustawa wprowadza jasny podział na dwie grupy uprawnionych: osoby, które otrzymają pieniądze automatycznie (z urzędu), oraz te, które muszą złożyć wniosek.

Świadczenie honorowe przysługuje automatycznie (bez konieczności składania wniosku) osobom, które spełniają następujące warunki:

Posiadają obywatelstwo polskie.

Ukończyły 100 lat.

W ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego setne urodziny mają prawo do jednego ze świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury, renty z FUS, KRUS, renty socjalnej, wojskowej, policyjnej, uposażenia sędziego/prokuratora w stanie spoczynku itd.).

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym osoba ukończyła 100 lat. Decyzję wydaje właściwy organ emerytalny lub rentowy (ZUS, KRUS, WBE, ZER MSWiA itp.). Osoba otrzyma tylko jedno świadczenie honorowe, nawet jeśli pobiera więcej niż jedną emeryturę lub rentę (np. emeryturę i rentę z tytułu niezdolności). Jeżeli świadczenia wypłacają dwa różne organy, ZUS przyzna i będzie wypłacał świadczenie honorowe.

Osoby, które nie mają prawa do żadnego świadczenia wymienionego w ustawie, mogą otrzymać świadczenie honorowe na wniosek, jeżeli:

Posiadają obywatelstwo polskie.

Ukończyły 100 lat.

Po ukończeniu 16. roku życia miały ośrodek interesów życiowych (centrum interesów osobistych lub gospodarczych) w Polsce przez okres co najmniej 10 lat .

(centrum interesów osobistych lub gospodarczych) . Złożą wniosek o przyznanie świadczenia.

Świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym złożono wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca ukończenia 100 lat. Decyzję w tej sprawie wydaje ZUS.

Świadczenie honorowe. Co musi zawierać wniosek?

W przypadku, gdy świadczenie nie przysługuje z urzędu, należy złożyć wniosek o świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia, najlepiej na formularzu ESH. Wniosek musi zawierać m.in.:

Dane Identyfikacyjne: Imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości, adresy.

Żądanie przyznania prawa do świadczenia honorowego.

Wskazanie sposobu wypłaty wraz z niezbędnymi danymi (np. numer konta).

wraz z niezbędnymi danymi (np. numer konta). Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz co najmniej 10-letniego ośrodka interesów życiowych w Polsce po 16. roku życia.

oraz co najmniej 10-letniego ośrodka interesów życiowych w Polsce po 16. roku życia. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wnioskodawca musi zawrzeć klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej.

Świadczenie honorowe. Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed ukończeniem 100 lat lub – jeśli osoba już ukończyła 100 lat – jak najszybciej. Wniosek może złożyć sam uprawniony, jego przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik.

Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją w sprawie świadczenia honorowego, ma prawo do odwołania. Wnioskodawca składa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do organu, który wydał decyzję (Prezes ZUS). Wniosek rozpatruje Dyrektor Oddziału ZUS działający z upoważnienia Prezesa. Od decyzji wydanej w drugiej instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą można złożyć za pośrednictwem Prezesa ZUS.