PFRON przypomina o możliwości skorzystania z dodatku na pokrycie kosztów energii elektrycznej, skierowanego do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wsparcie ma zwiększyć niezależność oraz szanse na aktywizację społeczną i zawodową osób, które muszą korzystać z wentylacji domowej. Dodatek wynosi 100 zł miesięcznie. Refundację można uzyskać maksymalnie na 6 miesięcy (co daje 600 zł), a minimalnie na 3 miesiące. Świadczenie ma formę refundacji kosztów, czyli jest wypłacane po opłaceniu energii elektrycznej.

Program "Aktywny samorząd" obejmuje osoby, które w warunkach domowych korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora, co wiąże się ze zwiększonym zużyciem prądu. Od 1 lipca 2025 r. PFRON włączył nowe grupy beneficjentów: osoby korzystające ze świadczeń hospicjum domowego, opieki paliatywnej lub pielęgniarskiej opieki długoterminowej na podstawie zalecenia lekarza specjalisty. Dodatkowo, wniosek nadal mogą składać osoby korzystające z:

Reklama

Zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (dorosłych i dzieci).

Poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem.

Reklama

Nawet jeśli koncentrator tlenu lub respirator został wypożyczony lub zakupiony ze środków własnych, możesz złożyć wniosek.

Wnioski należy składać elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) pod adresem: sow.pfron.org.pl. Wniosek można złożyć do dnia 31 grudnia 2025 r. Wnioski rozpatruje samorząd powiatowy (MCPR lub PCPR) właściwy dla miejsca zamieszkania. Obowiązuje zasada refundacji kosztów poniesionych do 180 dni przed złożeniem wniosku.

Wniosek musi być kompletny i podpisany, aby został rozpatrzony. Konieczne załączniki:

Skan lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Zaświadczenie potwierdzające korzystanie z respiratora lub koncentratora tlenu (lub obu). Formularz zaświadczenia jest załącznikiem do komunikatu.

Kto podpisuje zaświadczenie? Może podpisać je lekarz specjalista, fizjoterapeuta, pielęgniarka z zespołu opieki długoterminowej lub osoba upoważniona przez placówkę.

We wniosku musisz złożyć oświadczenia o m.in. pozytywnej kwalifikacji do leczenia, użytkowaniu urządzenia oraz zgodności danych ze stanem faktycznym.

PFRON nie wymaga gromadzenia rachunków za prąd ani wskazywania wnioskodawcy jako bezpośredniego płatnika rachunku. Nie musisz też czekać na zawarcie umowy – dodatek zostanie przekazany na podstawie złożonego wniosku.

Polecamy: Kalendarz 2026