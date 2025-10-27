Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić minimalny poziom życia seniorom, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej na rzecz rodzicielstwa. ZUS wypłaca świadczenie głównie matkom, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały co najmniej 4 dzieci. Ojcowie także mogą je otrzymać, o ile ukończyli 65 lat i wychowali 4 dzieci w sytuacji, gdy matka zmarła, porzuciła je lub długotrwale nie wychowywała. Świadczenie przysługuje osobom, które nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania lub pobierają emeryturę/rentę niższą niż minimalna.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające 2025. Ile wynosi?

Jeśli nie pobierasz emerytury ani renty, ZUS przyznaje świadczenie w wysokości najniższej emerytury (od 1 marca 2025 r. to 1878,91 zł). Jeżeli pobierasz niższe świadczenie, dodatek stanowi dopełnienie do kwoty najniższej emerytury. ZUS co roku waloryzuje to wsparcie. Maksymalny wymiar dodatku wynosi 1878,91 zł.

Harmonogram wypłat ZUS w listopadzie 2025

ZUS przekazuje świadczenie "Mama 4 plus" wraz z podstawową emeryturą, stosując ustalone, stałe terminy. W listopadzie 2025 r. ZUS wyśle pieniądze w siedmiu terminach. Pierwszy termin, przypadający na Dzień Wszystkich Świętych (1. dzień miesiąca), który wypada w sobotę, obliguje ZUS do wypłaty świadczenia wcześniej, tj. w piątek 31 października. Podobnie wypłata przypadająca na 15. dzień miesiąca (sobota) nastąpi w piątek 14 listopada. Wypłaty odbędą się również 5, 6, 10, 20 i 25 listopada.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Wniosek

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, musisz złożyć wniosek wraz z szeregiem dokumentów potwierdzających Twoją sytuację. Musisz zgłosić wniosek do prezesa ZUS (w przypadku ubezpieczenia rolniczego do prezesa KRUS). Wniosek znajdziesz w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Do wniosku dołączasz m.in. oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, informację o numerach PESEL dzieci oraz dokumenty potwierdzające okres wychowywania dzieci. Ojciec musi dodatkowo w oświadczeniu wskazać datę zgonu matki dzieci, datę porzucenia lub zaprzestania wychowywania. Jeśli ZUS przyzna Ci świadczenie, masz obowiązek powiadomić Zakład o wszelkich zmianach, które wpływają na prawo do świadczenia i jego wysokość (np. podjęcie zatrudnienia, uzyskanie dodatkowego dochodu).

Kiedy nie dostaniesz wsparcia?

ZUS dokładnie określa przypadki, w których nie przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Nie otrzymasz świadczenia, jeśli jesteś uprawniony do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury lub odbywasz karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem dozoru elektronicznego). ZUS może odmówić przyznania świadczenia, jeśli sąd pozbawił Cię władzy rodzicielskiej lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, albo gdy długotrwale zaprzestałeś wychowywania dzieci. Świadczenie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie jego pobierania mieszkasz w Polsce.