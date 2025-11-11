Nowa kwota i cel programu dla szukających pracy

Zmiana wysokości świadczenia na 2066 zł jest bezpośrednim następstwem podniesienia kryteriów dochodowych w systemie pomocy społecznej, które zaczęły obowiązywać od początku 2025 roku. Wcześniej maksymalna kwota tego zasiłku wynosiła 1837 zł. Podwyżka ma za zadanie zwiększyć realną siłę nabywczą wsparcia, pozwalając na zakup lepszej jakości sprzętu, droższego kursu lub pokrycie większej części kosztów formalnych związanych z podjęciem pracy.

Głównym celem tej pomocy nie jest bieżące łatanie domowego budżetu, lecz stworzenie trwałych warunków do samodzielnego zarobkowania. Środki mają przekształcić się w narzędzia, kwalifikacje lub wyposażenie stanowiska pracy, czyli w aktywa, które będą generować dochód w przyszłości.

Dla kogo jest to wsparcie i jakie kryteria trzeba spełnić?

Świadczenie to jest adresowane do szerokiego grona beneficjentów, którzy potrzebują jednorazowego impulsu finansowego do aktywizacji zawodowej:

Osoby o niskich dochodach : Kluczowym kryterium jest spełnienie progów dochodowych pomocy społecznej, które od 2025 roku wynoszą 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Gminy mogą jednak stosować elastyczne podejście w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

: Kluczowym kryterium jest spełnienie progów dochodowych pomocy społecznej, które od 2025 roku wynoszą 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Gminy mogą jednak stosować elastyczne podejście w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Osoby bezrobotne planujące podjęcie pracy lub otwarcie własnej firmy.

planujące podjęcie pracy lub otwarcie własnej firmy. Osoby z niepełnosprawnościami (np. na przystosowanie stanowiska pracy lub zakup specjalistycznych narzędzi).

(np. na przystosowanie stanowiska pracy lub zakup specjalistycznych narzędzi). Repatrianci, cudzoziemcy oraz absolwenci pieczy zastępczej.

Kluczowym wymogiem jest złożenie szczegółowego planu ekonomicznego usamodzielnienia. Wnioskodawca musi precyzyjnie opisać, na co zamierza przeznaczyć środki (np. zakup konkretnych narzędzi, maszyn, komputerów, sfinansowanie kursu zawodowego) oraz udowodnić, że ten plan ma realne szanse powodzenia.

Formy pomocy i zasady rozliczenia

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie może przyjąć jedną z kilku form:

Jednorazowy zasiłek celowy : Środki pieniężne wypłacane na konkretnie określony cel.

: Środki pieniężne wypłacane na konkretnie określony cel. Nieoprocentowana pożyczka : Z możliwością częściowego lub całkowitego umorzenia, jeśli cel zostanie osiągnięty.

: Z możliwością częściowego lub całkowitego umorzenia, jeśli cel zostanie osiągnięty. Pomoc rzeczowa: Udostępnienie (użyczenie) maszyn, narzędzi pracy lub urządzeń, np. dla osób z niepełnosprawnością.

Po wykorzystaniu wsparcia, osoba je otrzymująca ma obowiązek rozliczenia się z wydatków, przedstawiając faktury, rachunki lub inne dowody zakupu. Ten mechanizm ma zagwarantować, że środki faktycznie zostały przeznaczone na cel związany z usamodzielnieniem zawodowym, a nie na bieżące potrzeby bytowe.

