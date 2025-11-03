Rząd uruchamia program bon ciepłowniczy 2025–2026, który ma pomóc Polakom w obliczu rosnących kosztów ciepła systemowego. Świadczenie stanowi bezpośrednią odpowiedź na wygaśnięcie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła 30 czerwca br. Środki z bonu trafią bezpośrednio na konto beneficjenta. Świadczenie jest zwolnione z podatku i składek ZUS. Wnioski o bon można składać dwukrotnie, w dwóch okresach:

Pierwsza transza (Lipiec – grudzień 2025 r.). Termin składania wniosków : Od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r. Okres, za który przysługuje bon: 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Kwota bonu: Wynosi od minimalnych 500 zł do maksymalnych 1750 zł.

Okres, za który przysługuje bon: 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Kwota bonu: Wynosi od minimalnych do maksymalnych Druga transza (Cały rok 2026 r.). Termin składania wniosków: Od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. Okres, za który przysługuje bon: 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. Kwota bonu: Wynosi od minimalnych 1000 zł do maksymalnych 3500 zł.

Bon ciepłowniczy. Dla kogo?

Bon przysługuje tylko gospodarstwom domowym, które spełniają łącznie trzy kluczowe warunki:

Korzystanie z ciepła systemowego: Gospodarstwo domowe musi korzystać z ciepła z systemu ciepłowniczego , które dostarcza przedsiębiorstwo energetyczne (dotyczy to osób mieszkających w spółdzielniach, wspólnotach lub blokach podłączonych do sieci miejskiej).

, które dostarcza przedsiębiorstwo energetyczne (dotyczy to osób mieszkających w spółdzielniach, wspólnotach lub blokach podłączonych do sieci miejskiej). Przekroczenie ceny granicznej: Cena ciepła netto (jednoskładnikowa cena ciepła) w danej lokalizacji musi przekraczać 170 zł/GJ.

Kryterium dochodowe: Obowiązują następujące limity miesięcznego dochodu (liczonego za 2024 rok): Gospodarstwo jednoosobowe: Dochód nie może przekraczać 3272,69 zł. Gospodarstwo wieloosobowe: Dochód na osobę nie może przekraczać 2454,52 zł.

Zasada "złotówka za złotówkę"

Nawet jeśli dochód przekracza podane limity, można złożyć wniosek. Wysokość bonu zostanie pomniejszona o kwotę, o którą dochód przekroczył limit.

Bon ciepłowniczy. Ile wynosi? Kiedy świadczenie wyniesie 3500 zł?

Wysokość przyznanego wsparcia zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto (ceny ciepła) w danym systemie ciepłowniczym.

Bon za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r.: Jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ, bon wynosi 500 zł. Jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ, bon wynosi 1000 zł . Jeśli cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ, bon wynosi 1750 zł.

Jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ, bon wynosi . Jeśli cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ, bon wynosi Bon za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.: Jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ, bon wynosi 1000 zł. Jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ, bon wynosi 2000 zł. Jeśli cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ, bon wynosi 3500 zł.

Co musisz załączyć do wniosku?

Wnioski należy składać w urzędzie gminy lub miasta. Dokumenty potrzebne do wniosku:

Dane osobowe: Imiona, nazwiska, numery PESEL (lub dowodu tożsamości) wszystkich członków gospodarstwa domowego.

(lub dowodu tożsamości) wszystkich członków gospodarstwa domowego. Dane kontaktowe: Numer rachunku bankowego do przelewu oraz opcjonalnie e-mail i telefon.

do przelewu oraz opcjonalnie e-mail i telefon. Informacja o dochodach: Szczegółowe informacje o rodzajach dochodów uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego (lista dochodów branych pod uwagę jest obszerna i obejmuje m.in. alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, różnego typu świadczenia i przychody zwolnione z PIT).

uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego (lista dochodów branych pod uwagę jest obszerna i obejmuje m.in. alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, różnego typu świadczenia i przychody zwolnione z PIT). W większości przypadków do wniosku należy załączyć zaświadczenie od zarządcy budynku (spółdzielni, wspólnoty) lub innego podmiotu dostarczającego ciepło.

Co musi zawierać zaświadczenie? Musi potwierdzać fakt korzystania z ciepła systemowego oraz podawać wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto (kluczowa dla ustalenia wysokości bonu). Jeśli gospodarstwo domowe jest bezpośrednim odbiorcą ciepła (stroną umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym), wówczas nie załącza zaświadczenia. Wystarczy, że te informacje wskaże bezpośrednio we wniosku.