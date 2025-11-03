Rząd uruchamia program bon ciepłowniczy 2025–2026, który ma pomóc Polakom w obliczu rosnących kosztów ciepła systemowego. Świadczenie stanowi bezpośrednią odpowiedź na wygaśnięcie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła 30 czerwca br. Środki z bonu trafią bezpośrednio na konto beneficjenta. Świadczenie jest zwolnione z podatku i składek ZUS. Wnioski o bon można składać dwukrotnie, w dwóch okresach:
- Pierwsza transza (Lipiec – grudzień 2025 r.). Termin składania wniosków: Od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r. Okres, za który przysługuje bon: 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Kwota bonu: Wynosi od minimalnych 500 zł do maksymalnych 1750 zł.
- Druga transza (Cały rok 2026 r.). Termin składania wniosków: Od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. Okres, za który przysługuje bon: 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. Kwota bonu: Wynosi od minimalnych 1000 zł do maksymalnych 3500 zł.
Bon ciepłowniczy. Dla kogo?
Bon przysługuje tylko gospodarstwom domowym, które spełniają łącznie trzy kluczowe warunki:
- Korzystanie z ciepła systemowego: Gospodarstwo domowe musi korzystać z ciepła z systemu ciepłowniczego, które dostarcza przedsiębiorstwo energetyczne (dotyczy to osób mieszkających w spółdzielniach, wspólnotach lub blokach podłączonych do sieci miejskiej).
- Przekroczenie ceny granicznej: Cena ciepła netto (jednoskładnikowa cena ciepła) w danej lokalizacji musi przekraczać 170 zł/GJ.
- Kryterium dochodowe: Obowiązują następujące limity miesięcznego dochodu (liczonego za 2024 rok): Gospodarstwo jednoosobowe: Dochód nie może przekraczać 3272,69 zł. Gospodarstwo wieloosobowe: Dochód na osobę nie może przekraczać 2454,52 zł.
Zasada "złotówka za złotówkę"
Nawet jeśli dochód przekracza podane limity, można złożyć wniosek. Wysokość bonu zostanie pomniejszona o kwotę, o którą dochód przekroczył limit.
Bon ciepłowniczy. Ile wynosi? Kiedy świadczenie wyniesie 3500 zł?
Wysokość przyznanego wsparcia zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto (ceny ciepła) w danym systemie ciepłowniczym.
- Bon za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r.: Jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ, bon wynosi 500 zł. Jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ, bon wynosi 1000 zł. Jeśli cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ, bon wynosi 1750 zł.
- Bon za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.: Jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ, bon wynosi 1000 zł. Jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ, bon wynosi 2000 zł. Jeśli cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ, bon wynosi 3500 zł.
Co musisz załączyć do wniosku?
Wnioski należy składać w urzędzie gminy lub miasta. Dokumenty potrzebne do wniosku:
- Dane osobowe: Imiona, nazwiska, numery PESEL (lub dowodu tożsamości) wszystkich członków gospodarstwa domowego.
- Dane kontaktowe: Numer rachunku bankowego do przelewu oraz opcjonalnie e-mail i telefon.
- Informacja o dochodach: Szczegółowe informacje o rodzajach dochodów uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego (lista dochodów branych pod uwagę jest obszerna i obejmuje m.in. alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, różnego typu świadczenia i przychody zwolnione z PIT).
- W większości przypadków do wniosku należy załączyć zaświadczenie od zarządcy budynku (spółdzielni, wspólnoty) lub innego podmiotu dostarczającego ciepło.
Co musi zawierać zaświadczenie? Musi potwierdzać fakt korzystania z ciepła systemowego oraz podawać wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto (kluczowa dla ustalenia wysokości bonu). Jeśli gospodarstwo domowe jest bezpośrednim odbiorcą ciepła (stroną umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym), wówczas nie załącza zaświadczenia. Wystarczy, że te informacje wskaże bezpośrednio we wniosku.
