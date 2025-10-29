Włodarze gmin z województwa lubuskiego widzą konieczność urealnienia struktury wynagrodzeń w samorządzie. Chodzi o dwie kluczowe grupy pracowników zatrudnionych na podstawie powołania: skarbników oraz zastępców wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jak podaje portalsamorządowy.pl, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego zwraca uwagę, że obecne dodatki specjalne dla tych stanowisk mają charakter czasowy, fakultatywny i uznaniowy.

Płace się "spłaszczają"

SGWL alarmuje o "spłaszczaniu" płac kluczowego kierownictwa w stosunku do zarobków pozostałych urzędników. Ten stan rzeczy powoduje z jednej strony odpływ wysoko wykwalifikowanych pracowników do sektora prywatnego, a z drugiej – utrudnia pozyskanie nowych kadr.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego po konsultacjach przedstawiło stanowisko w tej sprawie. Organizację postuluje, by dodatek specjalny stał się stałym elementem wynagrodzenia dla skarbników i zastępców. Samorządowcy argumentują taką zmianę koniecznością urealnienia struktury płac w odniesieniu do ogromnej odpowiedzialności, jaką ponoszą skarbnicy i zastępcy.

Organizacja podkreśla, że wprowadzenie stałego dodatku zwiększy konkurencyjność zatrudnienia w sektorze publicznym i zapewni bardziej przewidywalne kształtowanie wynagrodzeń w całym kraju. SGWL zabiega także o zapewnienie tej grupie "stabilności zatrudnienia w okresie przedemerytalnym".

Zakaz dorabiania

Jak podaje portalsamorządowy.pl, problem wynagrodzeń eskaluje z powodu restrykcji prawnych. Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej narzuca na skarbników i zastępców daleko idące zakazy, które ograniczają ich konstytucyjną swobodę działalności gospodarczej. Główne ograniczenia:

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Zakaz zasiadania w zarządach, radach nadzorczych i komisjach rewizyjnych spółek prawa handlowego.

Samorządowcy widzą w tym niedopuszczalną asymetrię. Z jednej strony, państwo nakłada twarde zakazy na kluczowych funkcjonariuszy publicznych, ograniczając ich możliwość uzyskiwania legalnych dodatkowych dochodów. Z drugiej strony, jak podkreśla SGWL, system prawny oferuje im wynagrodzenie, którego znacząca część (dodatek specjalny) ma charakter uznaniowy i niepewny. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego podkreśla, że ich propozycje zyskały całkowite poparcie w trakcie konsultacji. Samorządowcy podkreślają, że wprowadzenie tych zmian w życie nie spowoduje żadnych dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. Lubuscy samorządowcy apelują o pilne podjęcie prac legislacyjnych, licząc na pozytywne odniesienie się do ich stanowiska w planowanych inicjatywach ustawodawczych.