Rząd kończy prace nad projektem ustawy o bonie senioralnym, który ma zapełnić lukę między pomocą społeczną a opieką zdrowotną. Świadczenie jest odpowiedzią na rosnące wyzwania demograficzne i trudności rodzin w godzeniu pracy z opieką nad bliskimi. Miesięczna wartość bonu może wynieść maksymalnie 2150,00 zł. Wartość bonu jest przeliczana na konkretną liczbę godzin usług opiekuńczych.

Bon ma zapewnić wsparcie w podstawowych czynnościach dnia codziennego (pomoc w zaspokojeniu potrzeb życiowych, dostęp do świadczeń zdrowotnych, podstawowa higiena i kontakty z otoczeniem). Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania seniora i będą miały charakter niemedyczny.

Wsparciem objęte zostaną osoby w wieku 75 lat lub więcej, które doświadczają niezaspokojonych potrzeb w realizacji czynności dnia codziennego. Przez pierwsze trzy lata (do końca 2028 r.) świadczenie otrzymają jednak tylko seniorzy, którzy ukończyli 80 lat.

Bon senioralny. Od kiedy?

Bon senioralny ma zostać wprowadzony od 1 stycznia 2026 r. jako świadczenie pilotażowe, a jego pełne wdrożenie jest planowane na I kwartał 2027 r..

Kryteria dochodu

Bon senioralny kierowany jest do osób aktywnych zawodowo, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec seniora. Główny cel to umożliwienie im kontynuowania pracy. Wniosek o bon będzie składał zstępny seniora (np. dziecko, wnuk), który uzyskuje dochody z pracy (umowa o pracę, działalność, praca w rolnictwie). Limity dochodu zstępnego:

Dochód zstępnego nie może być niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dochód nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego.

Dochód nie może przekraczać trzykrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa wieloosobowego.

Kto jest wykluczony? Wsparcie nie przysługuje, jeśli w gospodarstwie domowym seniora zamieszkuje inna dorosła osoba, która nie pracuje i jest zdolna zapewnić pomoc.

Najem senioralny

Rząd wprowadza również projekt ustawy o najmie senioralnym, który ma ułatwić osobom starszym zmianę mieszkania na bardziej dostosowane do ich potrzeb (bez barier architektonicznych), nie pozbawiając ich jednocześnie prawa własności dotychczasowego lokalu

Senior zachowuje prawo własności do dotychczasowego mieszkania.

Otrzymuje prawo wyboru i złożenia wniosku do gminy o najem lokalu dopasowanego do jego potrzeb.

Umowę najmu zawiera się wyłącznie z gminą, która pełni rolę gwaranta bezpieczeństwa.

Eksperci podkreślają, że poprawa warunków życia zmniejszy zapotrzebowanie na domy pomocy społecznej i pomoże w integracji międzypokoleniowej.

Nowa kadra opiekunów

Projekt bonu senioralnego ma za zadanie zwiększyć podaż osób świadczących usługi opiekuńcze, zmniejszając "szarą strefę". Osoba wykonująca usługi w ramach bonu musi być pełnoletnia, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub branżowe i ukończyć 30-godzinne szkolenie (m.in. z organizacji opieki i pierwszej pomocy). Co ważne, osoba świadcząca usługi nie może być członkiem rodziny seniora ani jego oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym czy zstępnym. Gmina będzie realizowała bon samodzielnie lub zlecała realizację podmiotom ekonomii społecznej lub organizacjom pozarządowym, stymulując rozwój lokalnych instytucji.