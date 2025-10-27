Nie bez powodu. Według najnowszego raportu Mercer CFA Institute Global Pension Index, hiszpański system emerytalny wypada lepiej niż polski, zapewniając seniorom większą stabilność, bezpieczeństwo i wygodę życia. Dodatkowo kraj ten oferuje liczne ulgi, zniżki i przywileje dla osób starszych, które sprawiają, że każdy dzień pod śródziemnomorskim słońcem staje się przyjemnością.

Hiszpania przyciąga seniorów jak magnes: klimat, udogodnienia i bezpieczeństwo to tylko początek

Coraz więcej emerytów z całej Europy wybiera Hiszpanię jako swój nowy dom. Powód? Ciepły klimat, gwarancja pogody przez większość roku oraz wyjątkowe udogodnienia dla seniorów. Mieszkańcy w wieku 60+ mogą liczyć na zniżki na transport publiczny, bilety do muzeów, teatrów i parków narodowych. Co więcej, hiszpańska infrastruktura jest doskonale przygotowana na potrzeby osób starszych – zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach przy wybrzeżu.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że Hiszpania to kraj długiego życia. Średnia długość życia przekracza tam 83 lata, a sprzyjający klimat pozwala cieszyć się zdrowiem i aktywnością przez cały rok. Spacer promenadą w Marbelli, joga na plaży w Alicante czy leniwe popołudnia w kawiarniach Sewilli – dla wielu seniorów to wymarzony scenariusz na drugą młodość.

Ważną rolę odgrywa także bezpieczeństwo. Położenie Hiszpanii z dala od konfliktów wschodniej Europy sprawia, że wielu Polaków czuje się tam po prostu spokojniej. „Polscy seniorzy – i nie tylko oni – doceniają, że Hiszpania, a zwłaszcza jej słoneczne wybrzeże, oferuje gwarantowaną pogodę przez około 320 dni w roku, a przy tym ma bogaty wybór nieruchomości oraz zdecydowanie większą odległość od Rosji, co gwarantuje bezpieczniejszą jesień życia w przypadku ewentualnej eskalacji konfliktu za wschodnią granicą Polski. Wielu inwestorów myśli o emeryturze z wyprzedzeniem i już jako aktywne zawodowo osoby kupują drugi dom właśnie w Hiszpanii” – mówi Tatiana Pękala, właścicielka Dream Property Marbella.

Hiszpańska emerytura w praktyce: ile wynosi, kto może ją otrzymać i jak działa system Seguridad Social

Hiszpański system emerytalny, podobnie jak w Polsce, składa się z części publicznej finansowanej ze składek oraz z oszczędności indywidualnych. Emerytury są wypłacane przez Seguridad Social, czyli hiszpański odpowiednik naszego ZUS-u. To właśnie z tej instytucji seniorzy otrzymują swoje comiesięczne świadczenia, których wysokość zależy od stażu pracy i wysokości składek.

Różnice pojawiają się jednak w szczegółach. Wiek emerytalny w Hiszpanii jest taki sam dla kobiet i mężczyzn i obecnie wynosi 66 lat i 8 miesięcy. Do 2027 roku wzrośnie on do 67 lat. Osoby, które mogą pochwalić się długim stażem pracy – minimum 38 lat i 3 miesiące – mogą przejść na pełną emeryturę już w wieku 65 lat.

Średnia wysokość hiszpańskiej emerytury wynosi około 1313 euro miesięcznie, co daje w przeliczeniu na złotówki około 5600 zł (w zależności od kursu walut). Co istotne, minimalna emerytura jest tam również wyższa niż w Polsce. Seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, mogą liczyć na co najmniej 1020 euro miesięcznie, a jeśli utrzymują współmałżonka – nawet 1315 euro.

Jak zaznacza Tatiana Pękala, aby otrzymać hiszpańską emeryturę, trzeba spełnić określone warunki: „Żeby otrzymać emeryturę w Hiszpanii trzeba płacić składki co najmniej przez 15 lat, z czego 2 lata muszą przypadać w ciągu ostatnich 15 lat przed złożeniem wniosku. Jeśli planujemy spędzić jesień życia właśnie w Hiszpanii, warto o tym pomyśleć z wyprzedzeniem” – podkreśla ekspertka.

Unijne przepisy ułatwiają przeprowadzkę: jak połączyć polską i hiszpańską emeryturę

Dzięki przepisom obowiązującym w Unii Europejskiej, przeprowadzka na emeryturze do innego kraju jest dziś prostsza niż kiedykolwiek. Osoby, które pracowały w kilku krajach członkowskich, mogą sumować swoje okresy składkowe. Oznacza to, że jeśli ktoś przepracował część życia w Polsce, a część w Hiszpanii, oba okresy zostaną wzięte pod uwagę przy wyliczaniu emerytury.

Każdy kraj wypłaca świadczenie proporcjonalnie do liczby przepracowanych w nim lat. To rozwiązanie sprawia, że nawet osoby, które zdecydują się na przeprowadzkę w późniejszym wieku, nie tracą prawa do świadczeń. Co więcej, dzięki unijnym regulacjom można swobodnie przenosić swoje emerytury między krajami UE, co jeszcze bardziej ułatwia życie osobom planującym zamieszkać w Hiszpanii.

Dla wielu Polaków brzmi to jak wymarzony scenariusz: pobierać świadczenia z ZUS-u, ale mieszkać pod palmami, w kraju, gdzie zima trwa zaledwie kilka tygodni, a kawa na tarasie kosztuje mniej niż w warszawskiej kawiarni.

Hiszpania jako kraj przyjazny seniorom: zniżki, udogodnienia i styl życia bez pośpiechu

Hiszpania to jedno z najbardziej przyjaznych miejsc dla seniorów w Europie. Państwo konsekwentnie dba o potrzeby osób starszych, oferując im:

zniżki na bilety komunikacji publicznej , w tym darmowe lub częściowo refundowane przejazdy w niektórych regionach;

, w tym darmowe lub częściowo refundowane przejazdy w niektórych regionach; tańsze wejściówki do muzeów, teatrów, ogrodów botanicznych czy parków narodowych, co sprzyja aktywnemu i kulturalnemu stylowi życia.

Seniorzy mogą też liczyć na dobre warunki opieki zdrowotnej, szeroki dostęp do specjalistów i wysokiej jakości usługi medyczne, które w połączeniu z ciepłym klimatem pozytywnie wpływają na samopoczucie. Dodatkowym plusem jest hiszpański styl życia – powolny, spokojny, zorientowany na rodzinę i radość z drobnych przyjemności.

Nie bez powodu mówi się, że w Hiszpanii ludzie się nie starzeją, tylko dojrzewają do życia w pełni. Dla wielu seniorów przeniesienie się do Andaluzji, Walencji czy na Costa Blanca staje się spełnieniem marzeń – o spokojnym rytmie, słońcu i czasie na pasje, które w Polsce często musiały ustąpić miejsca pracy i obowiązkom.

Podatki od emerytury w Hiszpanii: co trzeba wiedzieć, zanim przeprowadzisz się za słońcem

Wielu przyszłych emerytów zastanawia się, jak wygląda kwestia podatków, gdy świadczenia pochodzą z Polski, ale życie toczy się w Hiszpanii. Odpowiedź jest prosta, choć wymaga znajomości kilku zasad. Emerytury są opodatkowane zgodnie z prawem kraju rezydencji, czyli tam, gdzie dana osoba faktycznie mieszka.

Oznacza to, że jeśli senior zdecyduje się na stałe zamieszkać w Hiszpanii i stanie się tam rezydentem podatkowym, będzie rozliczał swoje świadczenia z hiszpańskim fiskusem. Z kolei osoby, które pozostaną rezydentami podatkowymi Polski, nadal będą płaciły podatki w kraju.

Hiszpania, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, ma podpisaną z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki temu seniorzy nie muszą obawiać się, że ich emerytura zostanie opodatkowana dwa razy.

W praktyce sytuacja wygląda więc korzystnie. Wielu Polaków decyduje się zameldować na stałe w Hiszpanii, korzystając z tamtejszych ulg i przyjaznego systemu rozliczeń. Dodatkowym atutem jest fakt, że koszty życia w wielu regionach Hiszpanii wciąż pozostają niższe niż w Polsce, zwłaszcza poza dużymi miastami turystycznymi.

Dlaczego emerytura w Hiszpanii to nowy symbol wolności i spełnienia marzeń

Jeszcze dekadę temu emerytura w ciepłym kraju była marzeniem nielicznych. Dziś, dzięki otwartym granicom, możliwościom pracy zdalnej przed przejściem na emeryturę i unijnym regulacjom, seniorzy mogą planować życie na własnych zasadach. Coraz częściej decydują się na emigrację nie z konieczności, lecz z wyboru – z potrzeby wolności, komfortu i bliskości słońca.

Hiszpania, ze swoim klimatem, kulturą i gościnnością, daje im dokładnie to, czego szukają. Dla wielu Polaków jest to kraj, w którym można wreszcie zwolnić tempo, cieszyć się dniem i odkryć radość życia na nowo.

Wybór ten staje się coraz bardziej popularny – nie tylko wśród tych, którzy już zakończyli karierę zawodową, ale także wśród osób planujących przyszłość z wyprzedzeniem. Kupno nieruchomości w Hiszpanii jako inwestycji „na później” staje się trendem, który z roku na rok przybiera na sile. Jak zauważa Tatiana Pękala, coraz więcej Polaków już teraz kupuje mieszkania lub domy w Andaluzji czy na Costa del Sol, by po latach wrócić tam jako emeryci i rozpocząć nowy, spokojniejszy etap życia – pod błękitnym niebem i w cieniu palm.