Znany polski zakład złożył wniosek o upadłość

Inofama, spółka z ponadstuletnią tradycją, specjalizująca się w produkcji konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych oraz usługach cynkowania ogniowego, znalazła się w poważnych tarapatach. Zarząd firmy poinformował, że we wrześniu do sądu trafiły dwa wnioski: o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości. Sąd ustanowił już tymczasowego nadzorcę sądowego, a priorytetem spółki jest restrukturyzacja.

Jak wynika z komunikatu zarządu, kluczowym krokiem jest wniosek restrukturyzacyjny. W związku z nim, sąd 18 września 2025 r. ustanowił Tymczasowego Nadzorcę Sądowego. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie majątku Inofamy do momentu podjęcia decyzji w sprawie otwarcia sanacji.

"Wniosek o upadłość wyłącznie prewencyjny"

"Wniosek o upadłość został złożony wyłącznie prewencyjnie"- podkreślono w komunikacie zarządu.

Zgodnie z polskim prawem, złożenie równoległego wniosku restrukturyzacyjnego skutkuje wstrzymaniem rozpoznania wniosku o upadłość do czasu rozstrzygnięcia w sprawie sanacji. Inofama jasno deklaruje, że priorytetem jest właśnie postępowanie sanacyjne, które ma na celu uporządkowanie zobowiązań i osiągnięcie porozumienia z wierzycielami.

Spółka zapowiada skoncentrowanie się na najbardziej dochodowych segmentach działalności, czyli konstrukcjach stalowych oraz usługach cynkowniczych. Serwis wnp.pl przypomina, że niespełna trzy lata temu Inofama, przy wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, uruchomiła nowoczesną ocynkownię zanurzeniową w Inowrocławiu.

Prezydent Inowrocławia apeluje o pomoc rządu

Sytuacja spółki, zatrudniającej około 240 osób, budzi poważny niepokój lokalnych władz. Prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok, stanowczo podkreślił, że "nie wyobraża sobie likwidacji zakładu". Zwrócił on uwagę na fakt, że Skarb Państwa, poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), posiada 15 proc. udziałów w Inofamie.

Wystąpię z apelem do Prezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych, ministra finansów, prezesa ARP oraz parlamentarzystów z naszego regionu. Inofama to zakład z ponadstuletnią tradycją, który musi przetrwać i otrzymać wsparcie rządowe na dalsze funkcjonowanie - powiedział prezydent, cytowany przez serwis ino.online.

Obecnie trwa zabezpieczanie majątku spółki pod nadzorem sądowym, a przyszłość firmy zależy od decyzji sądu w sprawie postępowania sanacyjnego.