Przejście z czasu letniego na zimowy nastąpi w ostatnią niedzielę października, dokładnie 26 października. W nocy zegary zostaną cofnięte o godzinę – z 3:00 na 2:00. Dzięki temu zyskamy dodatkową godzinę snu, a osoby pracujące w nocy będą musiały przepracować tę dodatkową godzinę.

Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy, pracownik wykonujący obowiązki w porze nocnej ma prawo do dodatku do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę w tym czasie. Wysokość dodatku wynosi 20 proc. stawki godzinowej ustalonej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca jest zobowiązany do jego wypłaty niezależnie od rodzaju umowy czy wysokości pensji pracownika. W sytuacji, gdy praca w nocy wykonywana jest poza siedzibą firmy, dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu czasowi pracy w godzinach nocnych.

Reklama

Reklama

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę w godzinach nocnych, niezależnie od formy zatrudnienia czy wysokości wynagrodzenia. Wysokość dodatku zależy od liczby przepracowanych godzin w porze nocnej oraz od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W październiku 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 666 zł brutto, a nominalny czas pracy w tym miesiącu to 184 godziny.

Stawka godzinowa wynosi więc:

4 666 zł ÷ 184 godz. = 25,36 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki:

25,36 zł × 20% = 5,07 zł

Za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej w październiku 2025 pracownikowi przysługuje 5,07 zł dodatku do pensji.

W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?

Pora nocna obejmuje 8 kolejnych godzin przypadających pomiędzy 21:00 a 7:00 rano. Konkretne ramy czasowe ustala pracodawca – może to być np. przedział 21:00–5:00, 22:00–6:00 czy 23:00–7:00 – i zapisuje je w regulaminie pracy lub bezpośrednio w umowie z pracownikiem. Co istotne, nie musi to być ten sam przedział dla wszystkich. Dopuszczalne jest dostosowanie pory nocnej do specyfiki danego stanowiska czy systemu zmianowego obowiązującego w firmie.

W nocy z 25 na 26 października, gdy nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy, osoby pracujące na nocnej zmianie będą musiały przepracować o jedną godzinę dłużej. Powstaje więc pytanie, czy za tę dodatkową godzinę należy się dodatek za pracę w porze nocnej. Zgodnie z art. 151⁸ Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie jednak art. 151⁷ określa, że pora nocna obejmuje jedynie 8 godzin między 21:00 a 7:00. W praktyce powoduje to rozbieżności w interpretacji przepisów. Część ekspertów uważa, że za dodatkową, „nadprogramową” godzinę należy wypłacić dodatek nocny. Inni wskazują, że dodatek nocny powinien obejmować maksymalnie 8 godzin pracy, a dziewiąta, wynikająca wyłącznie ze zmiany czasu, nie daje do niego prawa.

Niezależnie od interpretacji powyższego zapisu, pracownikom za pracę w nocy z 25 na 26 października przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Będą oni bowiem pracować godzinę dłużej. Mogą oni otrzymać:

100 proc. dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (czyli za jedną dodatkową godzinę wynikającą ze zmiany czasu) – zgodnie z art. 151¹ Kodeksu pracy, lub

(czyli za jedną dodatkową godzinę wynikającą ze zmiany czasu) – zgodnie z art. 151¹ Kodeksu pracy, lub czas wolny w zamian za nadgodziny, również odnoszący się do jednej dodatkowej godziny pracy – zgodnie z art. 151² Kodeksu pracy.

W pierwszym przypadku dodatkowe wynagrodzenie zostanie wypłacone razem z pensją za miesiąc, w którym wystąpiła nadgodzina (czyli w październiku). W drugim wariancie czas wolny może być przyznany na wniosek pracownika albo z inicjatywy pracodawcy. Jeśli wniosek złoży pracownik, przysługuje mu godzina wolnego za każdą przepracowaną nadgodzinę. Natomiast jeśli decyzję podejmie pracodawca, czas wolny udzielany jest w zwiększonym wymiarze, czyli 1,5 godziny za każdą przepracowaną nadgodzinę, i musi zostać wykorzystany najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego.