Wraz z wiekiem seniorzy często tracą samodzielność, zmagają się z chorobami przewlekłymi, demencją lub ograniczeniami ruchowymi, co sprawia, że potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach. Może to być przygotowanie posiłków, higiena osobista, załatwianie spraw urzędowych czy wizyty lekarskie.

Dla wielu osób opieka nad rodzicem często staje się też naturalnym etapem życia. Warto jednak pamiętać, że opiekunowie także potrzebują wsparcia – zarówno psychicznego, jak i finansowego czy instytucjonalnego.

W Polsce istnieją różne formy pomocy – m.in. usługi opiekuńcze, wsparcie ośrodków pomocy społecznej, a także różnego typu świadczenia, takie jak zasiłek opiekuńczy. W jakich przypadkach przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Ile wynosi i komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym osobom ubezpieczonym, które muszą zwolnić się z pracy, by zająć się chorym rodzicem, dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Przysługuje w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki. W przypadku opieki nad rodzicem zasiłek opiekuńczy może być wypłacany maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje gdy w tym samym gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę choremu. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osoba ta jest całkowicie niezdolna do pracy, chora, niezdolna fizycznie lub psychicznie ze względu na wiek, gdy prowadzi gospodarstwo rolne, jest pracownikiem po nocnej zmianie, prowadzi działalność gospodarczą lub nie jest zobowiązana prawnie do opieki lub odmawia jej sprawowania.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Podstawą obliczenia zasiłku opiekuńczego jest 80 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym wystąpiła konieczność opieki. Przykładowo, jeśli pracownik zarabiał średnio 5000 zł brutto miesięcznie, zasiłek opiekuńczy wyniesie 4 tys. zł.

Jak można otrzymać zasiłek opiekuńczy?

By skorzystać z tej formy wsparcia należy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15B. Można go znaleźć na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Warto pamiętać, że niewykorzystane dni opieki nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy.