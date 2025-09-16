Dlaczego emerytura za granicą staje się trendem?

Motywacje do opuszczenia ojczyzny po zakończeniu kariery zawodowej są różnorodne, ale sprowadzają się do kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim, jakość życia. Wiele krajów, szczególnie w Europie Południowej i Ameryce Łacińskiej, oferuje znacznie wyższą jakość życia za ułamek kosztów, jakie ponieślibyśmy w Polsce czy innych krajach Europy Zachodniej. Cieplejszy klimat, zdrowsza dieta, dostęp do świeżych, lokalnych produktów i bogatsza kultura sprzyjają lepszemu samopoczuciu i aktywności.

Kolejnym ważnym aspektem jest ekonomia. Niższe ceny mieszkań, żywności, usług i transportu pozwalają na komfortowe życie nawet przy stosunkowo niskiej emeryturze. Często to właśnie ten czynnik przesądza o decyzji, dając szansę na życie na wyższym poziomie, niż byłoby to możliwe w kraju.

Zgodnie z najnowszym raportem Global Retirement Report 2025 opublikowanym przez Global Citizen Solutions, w czołówce krajów najprzyjaźniejszych dla emerytów dominują regiony o stabilnej sytuacji politycznej, wysokiej jakości opieki zdrowotnej i atrakcyjnym klimacie.

Portugalia: Numer jeden na liście marzeń

Portugalia w 2025 roku zajęła pierwsze miejsce. Ten kraj od lat jest w czołówce, co jest efektem przemyślanej strategii rządu, która polega na przyciąganiu zarówno inwestorów, jak i emerytów.

Portugalska wiza D7 to prawdziwa perełka dla osób, które utrzymują się z dochodów pasywnych, takich jak emerytury, renty czy dochody z wynajmu nieruchomości. Procedura jest stosunkowo prosta, a minimalny miesięczny dochód wymagany do jej uzyskania wynosi 870 euro. Po pięciu latach legalnego pobytu można ubiegać się o stały pobyt lub nawet obywatelstwo.

System podatkowy to kolejna korzyść. Portugalia ma globalny system podatkowy, który obejmuje również dochody zagraniczne. Co więcej, w przypadku bliskiej rodziny nie ma podatku od spadków i majątku.

Mauritius: Tropikalna alternatywa z Afryki

Na drugim miejscu rankingu, uplasował się egzotyczny Mauritius. Ten afrykański kraj staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem dla emerytów z całego świata, a to za sprawą kilku unikalnych cech.

Procedura wizowa na Mauritiusie jest wyjątkowo szybka i transparentna. To jeden z krajów, które oferują najlepsze opcje optymalizacji podatkowej, ponieważ nie ma ogólnoświatowego systemu podatkowego. Oznacza to, że emeryci mogą chronić swoje dochody uzyskane poza granicami kraju. Do tego dochodzi wysoki standard jakości życia i bezpieczeństwa, co sprawia, że Mauritius to idealne miejsce dla osób szukających spokoju i tropikalnej scenerii.

W pierwszej dziesiątce rankingu dominują kraje z dwóch kontynentów: Europy i obu Ameryk. To nie przypadek. Hiszpania (3. miejsce), Włochy (6. miejsce), Słowenia (7. miejsce) i Malta (8. miejsce) oferują podobne atuty jak Portugalia: ciepły klimat, bogatą kulturę, dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz relatywnie niższe koszty życia w porównaniu do Europy Północnej.

Z kolei kraje takie jak Urugwaj (4. miejsce) i Chile (10. miejsce) wyróżniają się stabilnością polityczną i wysokim poziomem rozwoju gospodarczego. Austria (5. miejsce) i Łotwa (9. miejsce) to z kolei propozycje dla tych, którzy cenią sobie wysoki standard życia, a jednocześnie szukają bardziej przystępnych cen niż w Niemczech czy Skandynawii.

Co musisz wiedzieć, zanim spakujesz walizki?

Decyzja o przeprowadzce na emeryturę za granicę to poważny krok, który wymaga starannego planowania. Oto kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę: