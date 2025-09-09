Im później przejdziemy na emeryturę, tym więcej pieniędzy możemy otrzymać w przyszłości. Analizy ekspertów ZUS pokazują, że odłożenie decyzji o zakończeniu kariery zawodowej może się opłacać.

Dlaczego dłuższa praca się opłaca?

Emerytura w Polsce jest obliczana na podstawie tak zwanej zasady zdefiniowanej składki. Oznacza to, że jej wysokość zależy od sumy składek, które zgromadziliśmy przez całe życie zawodowe. Im więcej wpłat na koncie w ZUS i im dłużej pracujemy, tym większe będzie nasze przyszłe świadczenie.

Wzór na emeryturę jest prosty: zebrane składki dzieli się przez przewidywany okres, przez jaki będziemy pobierać świadczenie. Ten prognozowany czas życia wciąż się wydłuża, dlatego dzisiejszy emeryt dostaje niższe świadczenie za tę samą kwotę składek niż jeszcze 20 lat temu.

Jednak odroczenie decyzji o przejściu na emeryturę działa na naszą korzyść z trzech powodów:

Dodatkowe składki: każdy kolejny rok pracy to nowe wpłaty, które powiększają nasz kapitał emerytalny.

Wysoka waloryzacja: ZUS co roku waloryzuje zgromadzone środki, aby nie traciły na wartości. Im więcej pieniędzy mamy na koncie, tym większe są zyski z waloryzacji. Na przykład, w 2025 roku sama waloryzacja podniosła stan konta w ZUS o 14,4 proc.,

Krótszy czas wypłaty: jeśli przejdziemy na emeryturę później, to statystycznie będziemy pobierać ją krócej. To oznacza, że nasza emerytura miesięczna będzie po prostu wyższa.

O tyle może wzrosnąć emerytura

Przykłady z życia wzięte najlepiej pokazują, jak bardzo opłaca się dłuższa praca. Mężczyzna, który mógł przejść na emeryturę w wieku 65 lat, ale pracował jeszcze jeden rok, zyskał świadczenie wyższe o 19,1 proc. Zamiast 3882 zł otrzymał 4623 zł miesięcznie.

Kolejny przypadek mężczyzny, który odroczył emeryturę o 5 lat - w tym czasie jego świadczenie podwoiło się. Zamiast 2477 zł zaczął pobierać aż 5147 zł. W obu przypadkach brak wypłat emerytury przez dodatkowe lata pracy zwrócił się z nawiązką po kilku latach, a wyższe świadczenie będzie otrzymywał do końca życia.

W tym wieku przechodzimy na emeryturę

Wielu Polaków dostrzega korzyści z dłuższej aktywności zawodowej. Liczba pracujących emerytów systematycznie rośnie. Dla wielu z nich praca to nie tylko sposób na dodatkowe pieniądze, ale także źródło satysfakcji, możliwość rozwoju i utrzymywania kontaktów społecznych. Z danych ZUS wynika, że w pierwszej połowie 2025 roku odnotowano spadek liczby nowo przyznanych emerytur o 17,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Coraz więcej osób decyduje się na dłuższą pracę, co jest korzystne zarówno dla nich, jak i dla całej gospodarki. Średnia wieku przejścia na emeryturę wynosi obecnie 62,7 roku, przy czym wiek ten systematycznie wzrasta u mężczyzn. To pokazuje, że coraz więcej osób świadomie odkłada decyzję o emeryturze, widząc w tym realną szansę na lepszą przyszłość finansową.