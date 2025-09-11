Świadczenie uzupełniające, wprowadzone w 2019 roku, ma pomóc osobom zmagającym się z poważnymi chorobami lub niepełnosprawnościami, które potrzebują ciągłej opieki. Aby je otrzymać, należy spełnić kilka kluczowych warunków:

Wiek: Musisz mieć ukończone 18 lat.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji: To kluczowy warunek. Twoja niezdolność musi zostać potwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

To kluczowy warunek. Twoja niezdolność musi zostać potwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Kryterium dochodowe: Otrzymasz pełne 500 zł, jeśli nie masz prawa do emerytury, renty ani innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (z wyjątkiem jednorazowych), lub łączna kwota brutto Twoich świadczeń (wraz ze świadczeniami zagranicznymi) nie przekracza 1 919,33 zł. Jeśli łączna kwota brutto Twoich świadczeń wynosi więcej niż 1 919,33 zł, ale nie przekracza 2 419,33 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie stanowić różnicę między kwotą 2 419,33 zł a łączną kwotą Twoich świadczeń.

Jeśli łączna kwota brutto Twoich świadczeń wynosi więcej niż 1 919,33 zł, ale nie przekracza 2 419,33 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie stanowić różnicę między kwotą 2 419,33 zł a łączną kwotą Twoich świadczeń. Miejsce zamieszkania : Musisz mieć miejsce zamieszkania w Polsce.

: Musisz mieć miejsce zamieszkania w Polsce. Obywatelstwo/Pobyt: Posiadać polskie obywatelstwo, lub mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce (dla obywateli UE/EFTA/Szwajcarii), lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (dla obywateli państw spoza UE/EFTA).

Ważne ZUS nie bierze pod uwagę renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.

Świadczenie nie przysługuje osobom tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności, chyba że odbywają ją w systemie dozoru elektronicznego.

Jak złożyć wniosek o 500 plus dla seniora?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, musisz złożyć wniosek. Zrobisz to w każdej placówce ZUS (osobiście lub pocztą) albo online. Do wniosku (druk ESUN, dostępny na stronie ZUS i w placówkach) dołącz następujące dokumenty:

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (jeśli takie orzeczenie znajduje się już w Twojej dokumentacji emerytalno-rentowej, nie musisz go ponownie dołączać).

Jeśli pobierasz świadczenia zagraniczne – dokument potwierdzający prawo i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję.

W przypadku braku aktualnego orzeczenia lub gdy jego okres upłynął, dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza (nie starsze niż miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz dokumentację medyczną. Możesz również dołączyć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

We wniosku podaj swoje dane identyfikacyjne i adresowe, informacje o otrzymywanych świadczeniach (polskich i zagranicznych), a także oświadczenie o ewentualnym pobycie w areszcie lub zakładzie karnym.

500 plus dla seniora. Kiedy decyzja?

ZUS wyda decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności (np. uprawomocnienia się orzeczenia). Świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym spełnisz warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Masz obowiązek powiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które wpływają na prawo do świadczenia lub jego wysokość. Dotyczy to np. uzyskania prawa do nowego świadczenia pieniężnego, zwiększenia kwoty świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a także tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem dozoru elektronicznego). Brak powiadomienia może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych środków.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS, masz prawo odwołać się do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Postępowanie sądowe jest bezpłatne.