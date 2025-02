Główny Urząd Statystyczny corocznie publikuje tablice trwania życia, które mają istotny wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych. Na podstawie danych zawartych w tych tablicach, każdy świadczeniobiorca może złożyć wniosek o ponowne obliczenie swojej emerytury, co zazwyczaj prowadzi do jej podwyższenia.

Ponowne obliczenie emerytury

Ponowne przeliczenie emerytury to proces, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ponownie oblicza wysokość Twojego świadczenia emerytalnego. Może to prowadzić do zwiększenia Twojej emerytury, jeśli pojawiły się nowe okoliczności, które wpływają na wysokość świadczenia.

Reklama

Ponowne przeliczenie emerytury - w jakich sytuacjach warto się zdecydować na ten krok?

W przypadku, gdy najnowsze dane dotyczące średniej długości życia wskazują na krótsze trwanie życia niż to, które było brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości emerytury, warto złożyć wniosek o ponowne obliczenie emerytury. Aktualne tablice trwania życia, obowiązujące do 31 marca, dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub stat.gov.pl. Ponowne przeliczenie emerytury jest możliwe w kilku przypadkach, m.in. gdy:

Emerytura została przyznana w czerwcu w latach 2009-2019: W tym przypadku istnieje możliwość ponownego przeliczenia emerytury na podstawie ustawy, która ma wejść w życie 1 lipca 2025 roku. Wnioski będzie można składać w ciągu 6 miesięcy od tego dnia.

W tym przypadku istnieje możliwość ponownego przeliczenia emerytury na podstawie ustawy, która ma wejść w życie 1 lipca 2025 roku. Wnioski będzie można składać w ciągu 6 miesięcy od tego dnia. Po przyznaniu emerytury pracowało się i odprowadzało składki: W takiej sytuacji można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem tych składek.

W takiej sytuacji można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem tych składek. Znaleziono nowe dokumenty potwierdzające okresy składkowe lub nieskładkowe: W tym przypadku można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem tych okresów.

W tym przypadku można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem tych okresów. Zmieniły się przepisy dotyczące emerytur: W takiej sytuacji można sprawdzić, czy zmiany te wpływają na wysokość emerytury i czy istnieje możliwość jej ponownego przeliczenia.

Reklama

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Prawo do złożenia wniosku o ponowne obliczenie świadczenia przysługuje wszystkim osobom pobierającym emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca świadczeniobiorców do skorzystania z tej możliwości, gdyż może ona skutkować podwyższeniem otrzymywanego świadczenia. Należy podkreślić, że ponowne obliczenie świadczenia następuje wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, a także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na wysokość emerytury. ZUS rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Od decyzji ZUS można odwołać się do sądu.

Kiedy można ponownie przeliczyć emeryturę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty może nastąpić w przypadku, gdy: wnioskodawca nie dysponował pełną dokumentacją dotyczącą okresów ubezpieczenia w momencie składania wniosku o przyznanie świadczenia; wnioskodawca uzyskał nowe dokumenty potwierdzające wysokość zarobków przed lub po przejściu na emeryturę, lub rentę; wnioskodawca kontynuował aktywność zawodową lub opłacał składki na ubezpieczenie społeczne po przyznaniu świadczenia.

Kto może skorzystać z ponownego przeliczenia emerytury?

Najkorzystniejsze efekty ponownego obliczenia emerytury osiągną osoby, które będą w stanie udokumentować, że ich zarobki w okresie aktywności zawodowej przekraczały obowiązujące wówczas minimalne wynagrodzenie. W takich przypadkach wysokość świadczenia emerytalnego może wzrosnąć nawet o 500 złotych.