Emerytura honorowa

Emerytura honorowa to specjalne świadczenie pieniężne, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce. Jest ona przeznaczona dla osób, które ukończyły 100 lat. Wiek jest jedynym kryterium otrzymania tego dodatku, niezależnie od historii zatrudnienia czy wysokości dotychczasowych świadczeń emerytalnych.

Kto może otrzymać emeryturę honorową?

Każdy obywatel Polski, który ukończył 100 lat, ma prawo do świadczenia honorowego przyznawanego przez ZUS. Wysokość tego świadczenia zależy od kwoty bazowej obowiązującej w dniu osiągnięcia wieku stu lat. Choć świadczenie to jest wypłacane do końca życia, jego kwota podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że może się zmieniać z roku na rok.

Wysokość świadczenia honorowego

Wysokość emerytury honorowej, ustalona raz na zawsze przez ZUS lub KRUS, nie ulega zmianie. Oznacza to, że kwota wypłacana na emeryturę honorową pozostaje stała przez całe życie emeryta. Dlatego osoby, które skończyły 100 lat przed 1 marca 2023 roku, otrzymują niższą emeryturę niż te, które ten wiek osiągnęły później. Różnica między tymi grupami wynosi prawie 600 złotych miesięcznie. Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie honorowe przysługuje w wysokości 6246,13 zł miesięcznie.

Jak otrzymać emeryturę honorową?

Emerytura honorowa jest przyznawana z urzędu, co oznacza, że osoba, która ukończyła 100 lat, nie musi składać żadnego wniosku. ZUS automatycznie rozpoczyna wypłatę tego świadczenia. Z kolei osoby, które nie pobierają emerytury lub renty z ZUS, powinny złożyć wniosek o emeryturę honorową w dowolnej placówce ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia, np. akt urodzenia lub paszport.

Tyle osób pobiera świadczenie honorowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w bieżącym roku emerytury honorowe 2850 stulatków. Wśród beneficjentów znalazło się 430 mężczyzn i aż 2420 kobiet. Warto podkreślić, że w większości przypadków wypłata świadczenia nastąpiła automatycznie, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek formalności przez seniorów.