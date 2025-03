Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzone nowe świadczenie w postaci emerytury wdowiej (rety wdowiej) spotkało się z niezwykle pozytywnym przyjęciem wśród wdów i wdowców. Liczba złożonych wniosków o rentę wdowią świadczy o jego dużym znaczeniu dla tej grupy emerytów.

Renta wdowia 2025

Renta wdowia to nowe świadczenie, które będzie dostępne od 1 lipca 2025 roku. Jest to dodatek do emerytury lub renty rodzinnej, który ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób, które owdowiały.

Renta wdowia 2025 - dla kogo? Komu przysługuje renta wdowia w 2025 roku?

Renta wdowia (emerytura wdowia) przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

osiągnęła wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),

pozostawała w związku małżeńskim z osobą, która zmarła,

ma ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku,

nie zawarła ponownego związku małżeńskiego.

Nowe świadczenie w postaci renty wdowiej jest przeznaczone dla wąskiej grupy osób spełniających ściśle określone kryteria. Osoby uprawnione muszą osiągnąć określony wiek emerytalny, pozostawać w związku małżeńskim do momentu śmierci współmałżonka oraz nabyć prawo do renty rodzinnej po osiągnięciu wymaganego wieku. Dodatkowo, aby otrzymać świadczenie, nie mogą one zawrzeć ponownego związku małżeńskiego.

Renta wdowia - od kiedy? Kiedy zostanie wypłacona?

Emerytura wdowia, czyli renta wdowia, będzie wypłacana od 1 lipca 2025 roku. Wnioski o to świadczenie można składać już od 1 stycznia 2025 roku.

Renta wdowia - ile wynosi? Jaka kwota renty wdowiej 2025?

Osoba uprawniona do renty wdowiej będzie mogła pobierać zarówno własne świadczenie emerytalne (np. emeryturę), jak i rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Przy czym jedno z tych świadczeń będzie wypłacane w całości, a drugie w części, która będzie wynosiła:

15 proc. w okresie od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku,

25 proc. od 1 stycznia 2027 roku.

Osoby uprawnione mają możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Oznacza to, że można pobierać 100 proc. jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego, w zależności od indywidualnego wyboru. Dzięki temu mają możliwość wyboru: czy pobierać całość renty rodzinnej i dodatkowo 15 proc. swojej emerytury lub renty, albo odwrotnie – całą swoją emeryturę lub rentę i 15 proc. renty rodzinnej. Przez rentę rodzinną rozumie się zarówno tę przyznawaną przez ZUS, jak i np. przez policję, wojsko czy KRUS.

Renta wdowia - zasady wypłaty 2025

Suma świadczeń (wraz z dodatkami) nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.Osoba uprawniona sama będzie decydować, które świadczenie będzie wypłacane w całości, a które w części. W wyniku przeprowadzonej w marcu 2025 roku waloryzacji, świadczenia emerytalno-rentowe ulegną podwyższeniu o 5,5 proc. W szczególności, minimalna emerytura osiągnie poziom 1878,91 zł brutto.

Z tego wynika, że trzykrotność tego świadczenia, stanowiąca górny pułap dla łącznej sumy renty wdowiej i innych świadczeń, wyniesie 5636,73 zł brutto. Jeżeli kwota jednego z obecnie pobieranych świadczeń przekracza trzykrotność najniższej emerytury (czyli 5636,73 zł), to nie ma możliwości łączenia tego świadczenia z rentą rodzinną w ramach tzw. renty wdowiej.

W przypadku niespełnienia warunków uprawniających do łączenia renty rodzinnej z własnym świadczeniem, złożenie wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń skutkuje wydaniem decyzji odmownej. Dotychczas pobierane świadczenie pozostaje bez zmian.

W przypadku zbiegu świadczeń emerytalnych, których łączna kwota przekracza trzykrotność minimalnego świadczenia emerytalnego, nastąpi pomniejszenie świadczeń. Zgodnie z ustawowymi regulacjami, pierwszeństwo w pomniejszeniu mają świadczenia finansowane z budżetu państwa, przy czym kolejność pomniejszenia następuje zgodnie ze wskazanym w ustawie wykazem, obejmującym w szczególności świadczenia emerytalne żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji oraz innych służb mundurowych.

Następnie nastąpi pomniejszenie świadczeń finansowanych kolejno z: Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Funduszu Pracy, Funduszu Emerytur Pomostowych oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty do wniosku o rentę wdowią?

Aby otrzymać rentę wdowią, należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Wniosek ten można złożyć od 1 stycznia 2025 roku. Jeżeli masz prawo do renty rodzinnej oraz do innego świadczenia emerytalno-rentowego, takiego jak emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy lub renta rolnicza, to nie musisz dołączać żadnych dodatkowych dokumentów do wniosku o rentę wdowią. W przypadku, gdy nie masz jeszcze ustalonego prawa do renty rodzinnej, należy najpierw złożyć wniosek o rentę rodzinną (ERR). Do wniosku o rentę rodzinną należy dołączyć następujące dokumenty:

dokument tożsamości wnioskodawcy,

odpis aktu zgonu,

odpis aktu małżeństwa.

Wniosek o rentę wdowią 2025 - jak wypełnić?

Wniosek o rentę wdowią można składać od 1 stycznia 2025 roku. Należy go złożyć np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ale do 31 lipca 2025 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony później, wypłata zostanie podjęta od dnia, w którym spełniono warunki, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. Jak można złożyć wniosek o emeryturę wdowią? Wniosek o rentę wdowią można złożyć w:

dowolnej placówce: KRUS, ZUS, WBE, ZER-MSWiA, BESW,

poprzez ePUAP lub w formie dokumentu elektronicznego,

za pośrednictwem poczty.

Renta wdowia 2025 - komu przysługuje z KRUS?

Warto zaznaczyć, że renta wdowia przysługuje również wtedy, gdy jedno z małżonków pobierało emeryturę z KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Renta wdowia 2025 - komu przysługuje z ZUS?

Pojęcie "renta rodzinna" obejmuje nie tylko świadczenia przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale również świadczenia wypłacane przez inne instytucje zajmujące się emeryturami i rentami, takie jak Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowe Biuro Emerytalne czy Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. W przypadku, gdy osoba uprawniona ma prawo do renty rodzinnej zarówno z ZUS, jak i z innej instytucji, każda z tych instytucji będzie samodzielnie ustalać i wypłacać przysługujące świadczenie.

Dla przykładu: kobieta po śmierci męża, która otrzymuje emeryturę z ZUS w wysokości 2300 zł oraz okresową emeryturę kapitałową wynoszącą 240 zł, może dodatkowo ubiegać się o rentę rodzinną z Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE), która wynosi 2800 zł. Złożenie wniosku o łączenie tych świadczeń, w formule 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. pozostałych emerytur, spowoduje, że całkowity miesięczny dochód zwiększy się do 3181 zł. WBE będzie wypłacać pełną kwotę renty rodzinnej, natomiast ZUS przekaże 15 proc. emerytury oraz 15 proc. okresowej emerytury kapitałowej.

