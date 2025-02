Waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,5 proc. Oznacza to, że świadczenia wzrosną o 5,5 proc.

Najniższa emerytura w 2025 roku - ile wyniesie?

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1878,91 zł (wzrost o 97,95 zł). Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1409,18 zł (wzrost o 73,46 zł). Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki wzrosną do 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).

Najniższa emerytura 2025

Resort podał informację o planowanej waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. Szacunkowy koszt tej operacji to około 22,8 miliarda złotych. Podwyżka dotyczyć będzie szerokiego spektrum świadczeń, w tym emerytur i rent z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego. Oprócz tego, waloryzacja obejmie również świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz dodatki do emerytur i rent. Warto dodać, że obecnie najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wynoszą 1780,96 zł brutto.

Najniższa emerytura 2025 - kiedy zostanie wypłacona?

Emerytury i renty wypłacane 1 marca 2025 roku zostaną zwaloryzowane i wypłacone jeszcze w lutym. ZUS wypłaca świadczenia zgodnie z ogólnymi zasadami, tzn. w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce. Zatem w przypadku terminu płatności 1 marca 2025 roku (sobota) wypłata powinna nastąpić najpóźniej 28 lutego 2025 roku.

Najniższa emerytura 2025 netto

Najniższa emerytura 2025 w wysokości 1878,91 zł brutto, po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy, wyniesie około 1709,81 zł netto. Oznacza to, że na rękę emeryt otrzyma około 1709,81 zł. Warto jednak pamiętać, że dokładna kwota netto może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji emeryta, np. od wysokości jego dochodów z innych źródeł czy ulg podatkowych.